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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
08.01.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

İmambayıldı nasıl yapılır? İşte imambayıldı yemeğinin hikayesi

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İmambayıldı nasıl yapılır? İşte imambayıldı yemeğinin hikayesi

İmambayıldı, ana malzemesi patlıcan olan, soğan ve sarımsak kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı bir yemek türüdür. Görünüşü itibariyle karnıyarık yemeğini andıran imambayıldı yemeğinde, kıyma yerine bol soğanlı, sarımsaklı ve domatesli iç harcıyla hazırlananı imam bayıldı tarifi, vejetaryenler için oldukça uygun. Peki, imambayıldı nasıl yapılır?

İmambayıldı tarifini vermeden önce bu enfes lezzetin ortaya çıkışındaki rivayete değinmemek olmaz. İmambayıldının adının tarihçesi hakkında türlü rivayetler vardır. Bir rivayete göre, eski bir dönemde bir imam, karısı tarafından yapılan bu yemeği ilk kez yediğinde lezzetinden veya yemeğe katılan malzemenin maliyetinden dolayı bayılmıştır. Şimdi gelelim imambayıldı yemeğinin tarifi ve püf noktalarına...

İmambayıldı yemeğinin iç harcında soğanı ne kadar çok kullanırsanız o kadar lezzetli olacaktır. İmambayıldı tarifini daha sağlıklı bir şekilde hazırlamak isterseniz; patlıcanları kızartmak yerine fırında pişirebilirsiniz.

İMAMBAYILDI (50 dk)

5 adet patlıcan,

4 adet domates,

2 adet orta boy kuru soğan,

6-7 diş kuru sarımsak,

2-3 adet yeşilbiber,

2 su bardağı sıvı yağı,

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı Karabiber,

2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Soğan, domates, yeşil biber, ince ince doğranır.

Sarımsaklar soyulur.

Patlıcanlar alacalı soyulur ve yeşil sapları koparılmadan bıçak yardımıyla kesilir.

Patlıcanlar yağda yumuşayana kadar kızartılır ve peçete serilmiş bir kaba konulur.

Geri kalan soğan, domates, biber, sarımsak(bütün olarak) atılarak kavrulur, domatesler suyunu çekince iç hazır.

Patlıcanlar fırın tepsisine dizilerek içleri genişletilir.

Hazırlanan iç patlıcanların içine doldurulur.

Fırında 10-15 dk. daha pişirilerek servis edilir.

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