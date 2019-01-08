İmambayıldı nasıl yapılır? İşte imambayıldı yemeğinin hikayesi
İmambayıldı, ana malzemesi patlıcan olan, soğan ve sarımsak kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı bir yemek türüdür. Görünüşü itibariyle karnıyarık yemeğini andıran imambayıldı yemeğinde, kıyma yerine bol soğanlı, sarımsaklı ve domatesli iç harcıyla hazırlananı imam bayıldı tarifi, vejetaryenler için oldukça uygun. Peki, imambayıldı nasıl yapılır?
İmambayıldı tarifini vermeden önce bu enfes lezzetin ortaya çıkışındaki rivayete değinmemek olmaz. İmambayıldının adının tarihçesi hakkında türlü rivayetler vardır. Bir rivayete göre, eski bir dönemde bir imam, karısı tarafından yapılan bu yemeği ilk kez yediğinde lezzetinden veya yemeğe katılan malzemenin maliyetinden dolayı bayılmıştır. Şimdi gelelim imambayıldı yemeğinin tarifi ve püf noktalarına...
İmambayıldı yemeğinin iç harcında soğanı ne kadar çok kullanırsanız o kadar lezzetli olacaktır. İmambayıldı tarifini daha sağlıklı bir şekilde hazırlamak isterseniz; patlıcanları kızartmak yerine fırında pişirebilirsiniz.
İMAMBAYILDI (50 dk)
5 adet patlıcan,
4 adet domates,
2 adet orta boy kuru soğan,
6-7 diş kuru sarımsak,
2-3 adet yeşilbiber,
2 su bardağı sıvı yağı,
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı Karabiber,
2 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Soğan, domates, yeşil biber, ince ince doğranır.
Sarımsaklar soyulur.
Patlıcanlar alacalı soyulur ve yeşil sapları koparılmadan bıçak yardımıyla kesilir.
Patlıcanlar yağda yumuşayana kadar kızartılır ve peçete serilmiş bir kaba konulur.
Geri kalan soğan, domates, biber, sarımsak(bütün olarak) atılarak kavrulur, domatesler suyunu çekince iç hazır.
Patlıcanlar fırın tepsisine dizilerek içleri genişletilir.
Hazırlanan iç patlıcanların içine doldurulur.
Fırında 10-15 dk. daha pişirilerek servis edilir.
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