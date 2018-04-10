İlkbahar otlarını ne kadar tanıyorsunuz? Gelin teste gösterin bilginizi...

Bahar geldi, toprak ana tüm bereketiyle ürünlerini vermeye başladı. Baharın bereketinin en lezzetli ürünlerinden otlar da pazarlarda tezgahları dolduruyor. Özellikle Ege mutfağında başrolü oynayan otları tanıyor musunuz? Bu test ile hem öğrenin, hem eğlenin.

Otlara fısıldayan festival Avokado Yatağında Yumurta | Mucize Lezzetler