İlk kez Diyarbakır'da üretildi! Ünü sınırlarını aştı

Alanlar böyle bir tat olmadığını özellikle söylüyorlar, bizde bu keyifle işimizi daha iyi bir şekilde yapıyoruz. Onlar çok fazla pahalı satıyorlar biz değerinde satıyoruz, herkes gelip çalışmalarımızı görebilir temizliği kontrol edebilir, içerisinde neler kullandığımızı da görebilirler” diye konuştu.