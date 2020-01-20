İlk kez Diyarbakır'da üretildi! Ünü sınırlarını aştı
Diyarbakır’a has patentli soğuk baklava, dünyanın dört bir yanına yayıldı. Yılda 180 ton üretiliyor, 2 milyon 400 kişi bu baklavadan tadıyor.
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Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan bir pastane tarafından patentli olan soğuk baklava Diyarbakır’da gün yüzüne çıktı ve dünyaya yayılıyor.
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Sütten yapılan ve yılın 4 mevsiminde tüketilen soğuk baklava, diğer tatlılara göre daha hafif olduğu için vatandaşların son zamanlarda daha çok tercih ettiği tatlı haline geldi.
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Yılda 180 ton üretilen soğuk baklava 2 milyon 400 kişiye ulaşıyor. İşletme sahibi Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayla bir devrim yaptıklarını dile getirerek, dünyaya yeni bir tat kazandırdıklarını söyledi.
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Elaldı, “İlk şubemiz 1984’te Bağlar ilçesinde açıldı, şu anda Diyarbakır’da 11, Türkiye’de 18 şubesi fabrikalarla beraber 21 noktamız ve 500’e yakın çalışanımız ile hizmetteyiz.
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Son dönemlerde trendini yüksekte tutuğumuz soğuk baklavamızın ünü dünyaya yayıldı. Dünyanın her yerinde soğuk baklava dediğimiz zaman akla biz geliyoruz.” dedi.
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"TÜRKİYE'DE PATENT VE İSİM HAKKI BİZDE"
Soğuk baklavanın 2018 yılında patenti ve isim hakkını aldığını belirten Yılmaz Elaldı, günlük 7 bin dilim yılda 180 ton üretimde 2 milyon 400 bin kişi bir yılda soğuk baklavayı tattığını söyledi.
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Elaldı, “Normalde baklavayı 3 dilim yiyen soğuk baklavayı 6 dilim yerse kesmez. Şeker olmadığı için şeker hastaları çok rahat yer. Herkes soğuk baklava yapar ama biz orijinalini yapıyoruz.
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Herhangi bir katkı ve renklendirici olmayıp üzerine serpilen kakao değil orijinal çikolata. Soğuk baklavamızı Türkiye’nin her yerine online sistemle ve otobüslerle gönderiyoruz.
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Alanlar böyle bir tat olmadığını özellikle söylüyorlar, bizde bu keyifle işimizi daha iyi bir şekilde yapıyoruz. Onlar çok fazla pahalı satıyorlar biz değerinde satıyoruz, herkes gelip çalışmalarımızı görebilir temizliği kontrol edebilir, içerisinde neler kullandığımızı da görebilirler” diye konuştu.