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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.11.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

İki asırlık değirmende doğal tahin üretiliyor

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İki asırlık değirmende doğal tahin üretiliyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tahin değirmeninde yaklaşık 200 yıldır doğal tahin öğütülüyor. 5'inci kuşak sahipleri tarafından 2 asırlık değirmende yapılan tahin, doğallığı ve lezzetiyle geçmişi yaşatıyor.

Kaş'a bağlı Gürsu Mahallesi'ndeki Mehmet Armutçu ve ailesi tarafından işletilen tahin değirmeni, yaklaşık 200 yıllık. Torosların eteklerindeki değirmende, doğal yöntemle tahin üretiliyor. Daha önce su değirmeni olarak çalışan değirmen, su kaynaklarının azalmasıyla elektrik enerjisiyle dönüyor.

Tahin üretiminde Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinden sağlanan susam kullanılıyor. Yerli susam, tahin üretiminde hem yağlı, hem de tadı Türk insanının damak tadına uygun olduğu için tercih ediliyor. Modern bir depoda stoklanan susamlar, buradan çuvallara alınıyor. Çuvallarda bir gün ıslatılan susamlar, ardından makinede kabuğundan ayrılıyor. Kabuğundan ayrılan susamlar, odun ateşiyle ısıtılan taş fırında 45 dakika ile 1 saat arasında kavruluyor. Bu kavrulma öğütülecek tahine doğallık katıyor. Kavrulan susamlar bir makineden geçirilerek temizleniyor.

İki asırlık değirmende doğal tahin üretiliyor



Temizlenen susamlar taş değirmene dökülüyor. Dönen taş değirmenden tahin akmaya başlıyor. Bidonlara doldurulan tahinler, bir çelik depoya alınarak, 1-2 kilo şeklinde şişeleniyor. Toptan satışlar 22- 23 kiloluk bidonlarla yapılıyor. 1 kilo 300 gram yerli susamdan 1 kilo tahin elde ediliyor. Değirmende günde yaklaşık 400 kilo tahin öğütülüyor. Yerli susamın kilosunu 17- 18 liradan satın alınıyor. Doğal tahinin kilosu piyasada 35- 40 lira arasında satılıyor. Türkiye'nin her yerine kargoyla tahin gönderen Armutçu ailesi ise talebe yetişemiyor.

İki asırlık değirmende doğal tahin üretiliyor


İşletmeyi gezip inceleyen ve tahin alan çevre mühendisi Muhammet Çağrı Seçmen, "İşletmede tamamen bu bölgenin susamları kullanılıyor. Taş fırında pişiriliyor. Bu tamamen farklı bir aroma ve lezzet katıyor, yiyenlerin damak tadında farklı bir tat bırakıyor" dedi.

İki asırlık değirmende doğal tahin üretiliyor



Değirmenin beşinci kuşak sahibi olan Mehmet Armutçu, "Bu değirmen beşinci kuşak olarak çalışmaktadır. En azından 200 yıldır çalışıyor. Devamlı yerli susam kullanırız. Önce susamı ıslarız. 24 saat ısladıktan sonra kabuğunu soyar, taş fırında kavururuz. Kavurduktan sonra savrulur. Sonra taş değirmende öğütülür. Bu tahini yiyen yerli susam olduğu için bir daha ayrılamaz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz" diye konuştu.

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