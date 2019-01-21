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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
21.01.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Ihlamur nasıl yapılır? Ihlamur çayı nasıl demlenir?

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Ihlamur nasıl yapılır? Ihlamur çayı nasıl demlenir?

Kış aylarında kol gezen hastalıklara karşı mücadelede herkesin bir numaralı çayı bitki çayları. Aktarlarda ve marketlerde satılan çeşit çeşit çaylar arasında en tanıdık ve en yaygın olanı da muhtemelen ıhlamur. Poşet halinde de satılan ıhlamur çayı, yaprakları ve çiçekleriyle demlendiğinde çok daha sağlıklı oluyor. Peki ıhlamur nasıl yapılır? İşte ıhlamur çayı demlemenin en pratik, lezzetli ve sağlıklı yöntemi…

Öncelikle ıhlamur çayı için ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım: Yapraklı ve çiçekli ıhlamur çayı, elma, su, limon, bal.

Ihlamur çayını bir demlikte, cezvede ya da french press’te demleyebilirsiniz. Kaç bardak çay yapacaksanız demleme kabınıza o kadar tutam ıhlamur ekleyin. Ihlamurları demlemeye başlamadan önce bir sudan geçirip tozunu akıtmanızda fayda var. Bir adet elmayı da küp küp doğrayıp ıhlamura ekleyin. Üzerine kaynar suyu ekleyip 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.

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Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Ihlamur çayınızı servis ederken içine bir çay kaşığı bal ekleyebilir ve limon suyu ilave edebilirsiniz. Ancak özellikle balı mutlaka sonradan eklemeniz gerektiğini unutmayın. Zira bal belli bir derecenin üzerinde doğallığını ve besleyiciliğini kaybeder.

Bu şekilde demleyeceğiniz ıhlamur çayının birçok faydası vardır. Terletir ve ateş düşürür, öksürüğe, grip ve nezleye iyi gelir, kan basıncını düşürür, hazımsızlığı giderir, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

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