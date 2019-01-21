Ihlamur nasıl yapılır? Ihlamur çayı nasıl demlenir?
Kış aylarında kol gezen hastalıklara karşı mücadelede herkesin bir numaralı çayı bitki çayları. Aktarlarda ve marketlerde satılan çeşit çeşit çaylar arasında en tanıdık ve en yaygın olanı da muhtemelen ıhlamur. Poşet halinde de satılan ıhlamur çayı, yaprakları ve çiçekleriyle demlendiğinde çok daha sağlıklı oluyor. Peki ıhlamur nasıl yapılır? İşte ıhlamur çayı demlemenin en pratik, lezzetli ve sağlıklı yöntemi…
Öncelikle ıhlamur çayı için ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım: Yapraklı ve çiçekli ıhlamur çayı, elma, su, limon, bal.
Ihlamur çayını bir demlikte, cezvede ya da french press’te demleyebilirsiniz. Kaç bardak çay yapacaksanız demleme kabınıza o kadar tutam ıhlamur ekleyin. Ihlamurları demlemeye başlamadan önce bir sudan geçirip tozunu akıtmanızda fayda var. Bir adet elmayı da küp küp doğrayıp ıhlamura ekleyin. Üzerine kaynar suyu ekleyip 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.
Ihlamur çayınızı servis ederken içine bir çay kaşığı bal ekleyebilir ve limon suyu ilave edebilirsiniz. Ancak özellikle balı mutlaka sonradan eklemeniz gerektiğini unutmayın. Zira bal belli bir derecenin üzerinde doğallığını ve besleyiciliğini kaybeder.
Bu şekilde demleyeceğiniz ıhlamur çayının birçok faydası vardır. Terletir ve ateş düşürür, öksürüğe, grip ve nezleye iyi gelir, kan basıncını düşürür, hazımsızlığı giderir, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.
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