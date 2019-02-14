Ihlamur nasıl demlenir?
Havaların soğumasıyla birlikte mutfaklardan ıhlamur kokuları gelmeye başladı. Özellikle grip ve soğuk algınlığı hastalıkları için tam bir deva olan ıhlamuru demlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, ıhlamur nasıl demlenir?
Başta soğuk algınlığa, birçok rahatsızlığa kadar şifa kaynağı olan ıhlamur, vücuttaki mikropların atılmasına ve temizlenmesine yardımcı oluyor. Solunum yollarındaki tahrişin en aza indiren ıhlamur, sadece vücudumuza değil, sakinleştirici özelliğiyle de ruhumuza iyi geliyor. Uzmanlar, çiçek ve dallarıyla kaynamış suda 5 dakika demlenen bir tatlı kaşığı ıhlamurun da grip tedavisinde yardımcı olduğunun altını çiziyor. Ancak ıhlamurun bu özelliklerinde faydalanabilmek için bazı püf noktalar var. Peki, ıhlamur nasıl demlenir?
MALZEMELER:
Ihlamur yaprağı
Limon
Kabuk Tarçın
Bal
NASIL DEMLENMELİ?
Ihlamurdan en iyi şekilde yararlanmak için ocakta uzun uzun kaynatmamak gerekiyor. Ihlamurun mutlaka kapaklı bir kapta demlenmesi bir diğer önemli husus. Üzerine kaynar su dökülen ıhlamurun demlenmesi için 15 dakika bekleyin.
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