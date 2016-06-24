İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı
İftardan sonra herhalde en ihtiyacımız olan şey lezzetli bir tatlı. İşte tam da bu nedenle Zomato, sizin için harika bir liste hazırlayarak İstanbul’un en iyi tatlıcılarını bir araya getirdi.
HAFIZ MUSTAFA
İçerisinden kocaman fıstıkları taşan çıtır baklavası, gözlerinizi kamaştıracak rengarenk muhallebi çeşitleri ve sütlü tatlılarıyla Hafız Mustafa iftardan sonrasına çok yakışacak.
MENDEL’S
Açıldığı günden bugüne kulaktan kulağa dolaşarak kendi kulvarında en iyiler arasında yerleşen Mendel’s’te harika çikolatalarla hazırlanmış lezzetli tatlılar yemek için iftardan sonrası ideal. Ayrıca yetenekli baristalarının elinden çıkan taze demlenmiş kahve çeşitleriyle de tatlınızın tadına tat katabilirsiniz.
J’ADORE CHOCOLATIER
J'Adore Beyoğlu’nda yer alan ve sunduğu asırlık tariflerle hazırlanmış çikolatalı tatlılarla yıllardır en beğenilenler arasındaki yerini koruyor.
ÇİKOLATA KAHVE
Küçük ve samimi bir dükkanda Türk kahvenizin yanında lezzetli çikolatalar yiyerek gününüzü tamamlamak isterseniz Çikolata Kahve’yi tercih edebilirsiniz.
KÖŞKEROĞLU BAKLAVA
Karaköy’ün en işlek baklavacılarından olan ve özellikle incecik açılmış katmeri ve şöbiyetiyle sevilen Köşkeroğlu’nda lezzetli tatlılarla günü bitirebilirsiniz.
ÇİKOLATA DÜKKANI
Moda’da küçük ve şirin bir dükkan olan Çikolata Dükkanı’ndan kendinize en uygun çikolataları seçip afiyetle yiyebilirsiniz. Mekanın en meşhur lezzeti ise çilekli çikolata.
BAYLAN
İstanbul’un nostaljik mekanlarından olan Baylan, senelerdir sunduğu lezzetlerle en iyiler arasındaki yerini korudu. Siz de iftardan sonra gidip lezzetli tatlılar yiyebilirsiniz..
RUMELİ ÇİKOLATACISI
Üsküdar'da yer alan ve farklı dekorasyonuyla dikkat çeken Rumeli Çikolatacısı’nın lezzetli çikolatalarıyla gününüzü sonlandırabilirsiniz.
VALONIA
Beşiktaş’ta yer alan ve ıslak kekiyle dilden dile dolaşarak ününe ün katan Valonia’da keyifli bir akşam geçirmek mümkün.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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