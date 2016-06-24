İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
24.06.2016 - 18:07, Son Güncelleme:

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı

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İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı

İftardan sonra herhalde en ihtiyacımız olan şey lezzetli bir tatlı. İşte tam da bu nedenle Zomato, sizin için harika bir liste hazırlayarak İstanbul’un en iyi tatlıcılarını bir araya getirdi.

 

HAFIZ MUSTAFA

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


İçerisinden kocaman fıstıkları taşan çıtır baklavası, gözlerinizi kamaştıracak rengarenk muhallebi çeşitleri ve sütlü tatlılarıyla Hafız Mustafa iftardan sonrasına çok yakışacak.

MENDEL’S

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


Açıldığı günden bugüne kulaktan kulağa dolaşarak kendi kulvarında en iyiler arasında yerleşen Mendel’s’te harika çikolatalarla hazırlanmış lezzetli tatlılar yemek için iftardan sonrası ideal. Ayrıca yetenekli baristalarının elinden çıkan taze demlenmiş kahve çeşitleriyle de tatlınızın tadına tat katabilirsiniz. 

J’ADORE CHOCOLATIER

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


J'Adore Beyoğlu’nda yer alan ve sunduğu asırlık tariflerle hazırlanmış çikolatalı tatlılarla yıllardır en beğenilenler arasındaki yerini koruyor.

ÇİKOLATA KAHVE

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


Küçük ve samimi bir dükkanda Türk kahvenizin yanında lezzetli çikolatalar yiyerek gününüzü tamamlamak isterseniz Çikolata Kahve’yi tercih edebilirsiniz.

KÖŞKEROĞLU BAKLAVA

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


Karaköy’ün en işlek baklavacılarından olan ve özellikle incecik açılmış katmeri ve şöbiyetiyle sevilen Köşkeroğlu’nda lezzetli tatlılarla günü bitirebilirsiniz.

ÇİKOLATA DÜKKANI

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


Moda’da küçük ve şirin bir dükkan olan Çikolata Dükkanı’ndan kendinize en uygun çikolataları seçip afiyetle yiyebilirsiniz. Mekanın en meşhur lezzeti ise çilekli çikolata.

BAYLAN

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


İstanbul’un nostaljik mekanlarından olan Baylan, senelerdir sunduğu lezzetlerle en iyiler arasındaki yerini korudu. Siz de iftardan sonra gidip lezzetli tatlılar yiyebilirsiniz..


RUMELİ ÇİKOLATACISI

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


Üsküdar'da yer alan ve farklı dekorasyonuyla dikkat çeken Rumeli Çikolatacısı’nın lezzetli çikolatalarıyla gününüzü sonlandırabilirsiniz.

VALONIA

İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi 9 tatlıcı


Beşiktaş’ta yer alan ve ıslak kekiyle dilden dile dolaşarak ününe ün katan Valonia’da keyifli bir akşam geçirmek mümkün.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır. 

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