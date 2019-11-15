İçli köfte tarifi

İçli köfteyi sevmeyen yoktur. Bu tarifimiz ise Malatya usulü bir içli köfte tarifi. İçli köfte kimi yerlerde kızartılıp kimi yerlerde haşlansa da Malatya'da genellikle haşlanmış olarak tüketilir. Sizin de sevebileceğinizi düşünerek hazırladığımız içli köftenin malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Canınızı daha fazla çektirmeden tarife geçelim. Şimdiden afiyet olsun.
Dış harcı için:
Kıymayı tencereye koyup suyunu çekene kadar kavurun.
Suyunu çeken kıymaya yağı koyup biraz daha kavurduktan sonra doğranmış soğan ve sarımsağı da ekleyip kapağını kapatarak yumuşamaya bırakın.
Yumuşadıktan sonra baharatları ekleyip ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın.
Dış harcını hazırlamak için bulguru derin bir kaseye alıp üzerine tuzu ekleyerek sıcak suyunu koyun ve 15-20 dakika bekletin.
Dinlenen bulgura irmik ve yumurtayı da ekleyip yoğurun.
Arada elinizi suyla ıslatıp güzelce macun kıvamına gelen kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içini parmaklarınız yardımıyla oymaya başlayın.
İnce bir tabaka halinde olan hamurun içine kıymalı harcı koyun ve yuvarlayarak kapatın.
Hazırlanan içli köfteyi kaynamış sıcak suyun içine atıp 10 dakika haşlandıktan sonra çıkarın.
Yanında eritilmiş tereyağıyla servis yapın.