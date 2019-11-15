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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İçli köfte tarifi

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İçli köfte tarifi

İçli köfteyi sevmeyen yoktur. Bu tarifimiz ise Malatya usulü bir içli köfte tarifi. İçli köfte kimi yerlerde kızartılıp kimi yerlerde haşlansa da Malatya'da genellikle haşlanmış olarak tüketilir. Sizin de sevebileceğinizi düşünerek hazırladığımız içli köftenin malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Canınızı daha fazla çektirmeden tarife geçelim. Şimdiden afiyet olsun.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 300 gram yemeklik kıyma
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Dış harcı için:

  • 2 su bardağı orta bulgur
  • 2 su bardağı irmik
  • 1 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

Kıymayı tencereye koyup suyunu çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken kıymaya yağı koyup biraz daha kavurduktan sonra doğranmış soğan ve sarımsağı da ekleyip kapağını kapatarak yumuşamaya bırakın.

Yumuşadıktan sonra baharatları ekleyip ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Dış harcını hazırlamak için bulguru derin bir kaseye alıp üzerine tuzu ekleyerek sıcak suyunu koyun ve 15-20 dakika bekletin.

Dinlenen bulgura irmik ve yumurtayı da ekleyip yoğurun.

Arada elinizi suyla ıslatıp güzelce macun kıvamına gelen kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içini parmaklarınız yardımıyla oymaya başlayın.

İnce bir tabaka halinde olan hamurun içine kıymalı harcı koyun ve yuvarlayarak kapatın.

Hazırlanan içli köfteyi kaynamış sıcak suyun içine atıp 10 dakika haşlandıktan sonra çıkarın.

Yanında eritilmiş tereyağıyla servis yapın.

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Fotoğraf: iStock
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