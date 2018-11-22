İçli köfte nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

İçli köfteyle ilgili püf noktalarını hamuru, harcı, şekillendirmesi ve pişirmesi diye dörde ayırmak mümkün.

Öncelikle içli köfte hamuruna bir bakalım. İçli köftenin hamuru dediğimiz şey aslında büyük oranda ince bulgurdan oluşuyor. Bazı bölgelerde bulgur olduğu gibi kullanılmakla birlikte, ıslatılmış ve şişirilmiş bulgur kullandığınızda hamurunuz üzerinde daha rahat çalışabilirsiniz.

Hamurun kolay işlenebilir olmasını sağlamak için içine patates, irmik ya da macun kıvamına gelmiş et de katabilirsiniz. Tuz ve karabiberin yanı sıra bir miktar salça da içli köfte hamurunun renginin pembeleşmesini sağlayacak ve içli köftenizin lezzetine lezzet katacak.

İçli köfte hamurunu yoğururken yanınızda bir kase içinde soğuk su bulunması da önemli. Bu suyu yoğurma aşamasında sürekli elinizi ıslatmak için kullanacaksınız. Bir de içli köfte hamurunu yoğururken sabırlı olmanız gerektiğini ve çok fazla kol gücüne ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Hamurunuzu yeterince yoğurduğunuzda kolayca toparlanıp dağılmayan ve macun kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurunuzu şekillendirmeye başlamadan önce üzerini kapatıp serin bir yerde 15 dakika kadar dinlendirin. Bu sayede hamurunuz iyice kendine gelecek ve kıvam alacaktır.

Gelelim içli köftenin harcına… İçli köfte harcı için orta yağlı bir kıyma kullanmak gerekir. Kasabınıza içli köfte yapacağınızı söylediğinizde size yardımcı olacaktır ancak etinizi kendiniz almanız gerekirse koyun-kuzu karışık bir kıymayı ya da dana döşü tercih edebilirsiniz.

Harcın bir diğer olmazsa olmazı da soğandır. Küp küp yemeklik doğradığınız soğanları içli köfte harcı için iyice kavurun. Bu esnada ocağın altını çok fazla açmayın. Soğan ve kıyma iyice kavrulunca tencereyi ateşten alın ve içine tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin.

İçli köfte harcınıza maydanoz gibi bir yeşillik koyacaksanız, ölmemeleri için soğuduktan sonra eklemelisiniz. Mümkünse harcınızı birkaç saat önceden hazırlayıp iyice dinlendirin.

Şimdi geldik, içli köftenin şekillendirme aşamasına. İçli köftenin dışı ne kadar inceyse o kadar makbuldür. Bu nedenle hamuru mümkün olduğunca az tutmaya çalışın. Ceviz büyüklüğünde parçalar yeterli olacaktır.

Başparmağınız yardımıyla bu parçanın ortasında bir çukur açıp hamuru elinizde çevire çevire bu çukuru büyütüp derinleştirin. Bu esnada hamurunuz incelecek. Bu incelik dilediğiniz kıvama geldiğinde harcınızdan bir miktar çukura doldurun. Ancak köftenin ağzını kolayca kapatabilmeniz için üst kısmında biraz boşluk bırakın.

Köftenin kapatma aşamasında da çukuru açtığınız gibi elinizde döndürmeniz gerekir. Bu noktada önemli olan hamuru patlamamaktır. Köftelerinizi şekillendirdikten sonra buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederiz. Böylece daha diri olacaklar ve pişerken patlamayacaklar.

Son olarak geldik içli köfteyi pişirmeye… İçli köfte suda ya da yağda pişirilebilir. Ancak hangisi olursa olsun mutlaka köftelerinizi içine atmadan önce sıvınızın iyice ısınmasına dikkat edin. Bu sayede köftelerinizin dış yüzeyi aniden sertleşecek ve patlama ya da dağılma ihtimali azalacaktır.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da çok fazla içli köfteyi aynı anda suya ya da yağa atmamaktır. Bu durumda yağın ısısı düşer ve köftelerinizin pişme süresi uzar, dış yüzeyleri hamurlaşır. Köfteleri kızartma tenceresinden ya da tavasından delikli kepçeyle çıkarmak da dış yüzeylerinin hasar görmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

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