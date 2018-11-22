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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

İçli köfte nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

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İçli köfte nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

İçli köfte, Türk mutfağı denince ilk akla gelen lezzetlerden biri. Özellikle ülkemizin güney illeriyle özdeşleşmiş bu eşsiz lezzet genellikle kebapçılarda karşımıza çıkıyor ama içli köfteyi evde de yapabilmek mümkün. Ancak bunun için birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İçli köfte lezzetini mutfağına da taşımak isteyenler için içli köfte yapmanın en ince püf noktalarını derledik.

İçli köfteyle ilgili püf noktalarını hamuru, harcı, şekillendirmesi ve pişirmesi diye dörde ayırmak mümkün.

Öncelikle içli köfte hamuruna bir bakalım. İçli köftenin hamuru dediğimiz şey aslında büyük oranda ince bulgurdan oluşuyor. Bazı bölgelerde bulgur olduğu gibi kullanılmakla birlikte, ıslatılmış ve şişirilmiş bulgur kullandığınızda hamurunuz üzerinde daha rahat çalışabilirsiniz.

Hamurun kolay işlenebilir olmasını sağlamak için içine patates, irmik ya da macun kıvamına gelmiş et de katabilirsiniz. Tuz ve karabiberin yanı sıra bir miktar salça da içli köfte hamurunun renginin pembeleşmesini sağlayacak ve içli köftenizin lezzetine lezzet katacak.

İçli köfte hamurunu yoğururken yanınızda bir kase içinde soğuk su bulunması da önemli. Bu suyu yoğurma aşamasında sürekli elinizi ıslatmak için kullanacaksınız. Bir de içli köfte hamurunu yoğururken sabırlı olmanız gerektiğini ve çok fazla kol gücüne ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Hamurunuzu yeterince yoğurduğunuzda kolayca toparlanıp dağılmayan ve macun kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurunuzu şekillendirmeye başlamadan önce üzerini kapatıp serin bir yerde 15 dakika kadar dinlendirin. Bu sayede hamurunuz iyice kendine gelecek ve kıvam alacaktır.

İçli köfte tarifi
İçli köfte tarifi

Gelelim içli köftenin harcına… İçli köfte harcı için orta yağlı bir kıyma kullanmak gerekir. Kasabınıza içli köfte yapacağınızı söylediğinizde size yardımcı olacaktır ancak etinizi kendiniz almanız gerekirse koyun-kuzu karışık bir kıymayı ya da dana döşü tercih edebilirsiniz.

Harcın bir diğer olmazsa olmazı da soğandır. Küp küp yemeklik doğradığınız soğanları içli köfte harcı için iyice kavurun. Bu esnada ocağın altını çok fazla açmayın. Soğan ve kıyma iyice kavrulunca tencereyi ateşten alın ve içine tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin.

İçli köfte harcınıza maydanoz gibi bir yeşillik koyacaksanız, ölmemeleri için soğuduktan sonra eklemelisiniz. Mümkünse harcınızı birkaç saat önceden hazırlayıp iyice dinlendirin.

Antakya usulü içli köfte tarifi
Antakya usulü içli köfte tarifi

Şimdi geldik, içli köftenin şekillendirme aşamasına. İçli köftenin dışı ne kadar inceyse o kadar makbuldür. Bu nedenle hamuru mümkün olduğunca az tutmaya çalışın. Ceviz büyüklüğünde parçalar yeterli olacaktır.

Başparmağınız yardımıyla bu parçanın ortasında bir çukur açıp hamuru elinizde çevire çevire bu çukuru büyütüp derinleştirin. Bu esnada hamurunuz incelecek. Bu incelik dilediğiniz kıvama geldiğinde harcınızdan bir miktar çukura doldurun. Ancak köftenin ağzını kolayca kapatabilmeniz için üst kısmında biraz boşluk bırakın.

Köftenin kapatma aşamasında da çukuru açtığınız gibi elinizde döndürmeniz gerekir. Bu noktada önemli olan hamuru patlamamaktır. Köftelerinizi şekillendirdikten sonra buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederiz. Böylece daha diri olacaklar ve pişerken patlamayacaklar.

Son olarak geldik içli köfteyi pişirmeye… İçli köfte suda ya da yağda pişirilebilir. Ancak hangisi olursa olsun mutlaka köftelerinizi içine atmadan önce sıvınızın iyice ısınmasına dikkat edin. Bu sayede köftelerinizin dış yüzeyi aniden sertleşecek ve patlama ya da dağılma ihtimali azalacaktır.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da çok fazla içli köfteyi aynı anda suya ya da yağa atmamaktır. Bu durumda yağın ısısı düşer ve köftelerinizin pişme süresi uzar, dış yüzeyleri hamurlaşır. Köfteleri kızartma tenceresinden ya da tavasından delikli kepçeyle çıkarmak da dış yüzeylerinin hasar görmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

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