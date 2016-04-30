İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları
GeriLezizz Yemek Kültürü İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
30.04.2016 - 09:03, Son Güncelleme:

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

Karaköy'e gitmek, bayramın ilk günü tüm akraba ziyaretlerini bir potada eritebilmek için direkt babaannemizin evine gitmek gibi.

24 saat yaşayan bir şehir olan İstanbul’u kolay kolay tüketmek mümkün değil. Her dönem birden fazla semtin popüler olup, başka semtlerin reytingini kaybetmesi hep bu süregelen canlılığından kaynaklanıyor. Son dönemlerin popüler adresi ise malumunuz Karaköy. Şunun şurasında bir 10 sene önce adı farklı anılan bu semt, bugün adımınızı attığınız anda en az 4 arkadaşınızla karşılaştığınız bir yer oldu. Adeta bayramın ilk günü tüm akraba ziyaretlerini bir potada eritebilmek için direkt babaannemizin evine gitmek gibi. Zira herkes orada… Olay bir de mekan bazında ele alalım istedik.

1. MUHİT

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

Kılıç Ali Paşa Mescidi sokakta yer alan Muhit, Karaköy’ün en kalabalık mekanlarından biri. Özellikle haftasonları yer bulabilmek için kapısının önünde dikilip kalksınlar diye milletin gözünün içine baktığımız, yediklerini boğazına dizdiğimiz bu mekanda en az iki arkadaşınızı görmeniz mümkün.

2. BOŞNJAK BÖREK VE PİTA

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

Muhit’te yer bulamayanlar sayesinden aniden aşırı ilgi duymaya başladığımız Boşnak böreği sayesinde popüler olmuş bir mekandır. Sokağın tam köşesinde yer alan bu mekan sayesinde bütün facebook arkadaş listeniz önünüzden resmi geçit gibi akar. Börekleri sahiden güzeldir.

3. KARABATAK

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

Bu haftasonu da şöyle işten güçten biraz uzaklaşayım derseniz gitmeniz gereken en son yer Karabatak olabilir. Maçka Parkı’ndan sonra İstanbul’un reklamcılık piyasasının ikinci uğrak yeri olan Karabatak, bir şekilde sektörden tanıdığınız en az beş kişi ile karşılaşma şansınızın olduğu bir yer. Sonra bir bakmışsınız; bütün cumartesi yine full iş konuşmuşsunuz. Hem de minimum göz teması kurarak! Zira Karabatak’ın ikiz tasarlanmış, birbirinden asla ayrılmayan oturma grupları sayesinde karşınızdaki duvara bakarak yanınızdaki insanla konuşmayı öğreniyorsunuz. Bitki çayları güzel de; bu boyun fıtığı sorununu ne yapacağız?

4. TÜKKAN

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

Mumhane caddesinin hemen üzerinde olan Tükkan, şehir dışında yaşadığı için yıllardır göremediğiniz lise arkadaşınızla karşılaşma tesadüfünü yaşayacağınız türden bir yer. İstanbul’a gelip “ya beni Karaköy’e götürün, merak ediyorum” diyenlerin arkadaşları tarafından önce Karabatak’a oturtulup, “olm yoldan geldim ben, Christmas tea mi içireceksiniz bana” demesi ile de apar topar konuşlandırıldığı güzide bir mekandır burası. Dolayısıyla uzun zamandır görmediğiniz bu arkadaşınızla en kibar halini takınmış, çatal bıçakla giriştiği pizzasına karşı savaş verirken görmeniz çok doğal.

5. UNTER

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

Gündüzleri kendi halinde bir mekanken, akşamları başkalaşım geçiren Unter’e, sanırsınız saat 20:00’dan sonra gökten insan yağıyor. Dolayısıyla "pardon geçebilir miyim?” dediğiniz kişi patronunuz, “ateşinizi alabilir miyim? (what is ateş?)” dediğiniz kişi eski sevgiliniz, “valla güzel çaldın!” dediğiniz dj ofisten arkadaşınız, “ben aynısından bir tane daha alabilir miyim?” diyerek garson sandığınız kişi ise şirketçe iş yaptığınız müşteri olabilir.

6. OPS

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

Boya, badana, sıva derdi olmayan mekanlardan bir diğeri olan Ops, içeri girdikten sonra ay ona da selam vereyim buna da selam vereyim derken bir saati nasıl geçirdiğinizi anlamadığınız bir yer. Dahası görmezden geldiğiniz insanların selfielerinde bile çıkma ihtimaliniz var, o derece! 

 

İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları Tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"