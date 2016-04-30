İçeride tanıdık görme garantili son zamanların en piyasa Karaköy mekanları

24 saat yaşayan bir şehir olan İstanbul’u kolay kolay tüketmek mümkün değil. Her dönem birden fazla semtin popüler olup, başka semtlerin reytingini kaybetmesi hep bu süregelen canlılığından kaynaklanıyor. Son dönemlerin popüler adresi ise malumunuz Karaköy. Şunun şurasında bir 10 sene önce adı farklı anılan bu semt, bugün adımınızı attığınız anda en az 4 arkadaşınızla karşılaştığınız bir yer oldu. Adeta bayramın ilk günü tüm akraba ziyaretlerini bir potada eritebilmek için direkt babaannemizin evine gitmek gibi. Zira herkes orada… Olay bir de mekan bazında ele alalım istedik.

1. MUHİT

Kılıç Ali Paşa Mescidi sokakta yer alan Muhit, Karaköy’ün en kalabalık mekanlarından biri. Özellikle haftasonları yer bulabilmek için kapısının önünde dikilip kalksınlar diye milletin gözünün içine baktığımız, yediklerini boğazına dizdiğimiz bu mekanda en az iki arkadaşınızı görmeniz mümkün.

2. BOŞNJAK BÖREK VE PİTA





Muhit’te yer bulamayanlar sayesinden aniden aşırı ilgi duymaya başladığımız Boşnak böreği sayesinde popüler olmuş bir mekandır. Sokağın tam köşesinde yer alan bu mekan sayesinde bütün facebook arkadaş listeniz önünüzden resmi geçit gibi akar. Börekleri sahiden güzeldir.

3. KARABATAK

Bu haftasonu da şöyle işten güçten biraz uzaklaşayım derseniz gitmeniz gereken en son yer Karabatak olabilir. Maçka Parkı’ndan sonra İstanbul’un reklamcılık piyasasının ikinci uğrak yeri olan Karabatak, bir şekilde sektörden tanıdığınız en az beş kişi ile karşılaşma şansınızın olduğu bir yer. Sonra bir bakmışsınız; bütün cumartesi yine full iş konuşmuşsunuz. Hem de minimum göz teması kurarak! Zira Karabatak’ın ikiz tasarlanmış, birbirinden asla ayrılmayan oturma grupları sayesinde karşınızdaki duvara bakarak yanınızdaki insanla konuşmayı öğreniyorsunuz. Bitki çayları güzel de; bu boyun fıtığı sorununu ne yapacağız?

4. TÜKKAN





Mumhane caddesinin hemen üzerinde olan Tükkan, şehir dışında yaşadığı için yıllardır göremediğiniz lise arkadaşınızla karşılaşma tesadüfünü yaşayacağınız türden bir yer. İstanbul’a gelip “ya beni Karaköy’e götürün, merak ediyorum” diyenlerin arkadaşları tarafından önce Karabatak’a oturtulup, “olm yoldan geldim ben, Christmas tea mi içireceksiniz bana” demesi ile de apar topar konuşlandırıldığı güzide bir mekandır burası. Dolayısıyla uzun zamandır görmediğiniz bu arkadaşınızla en kibar halini takınmış, çatal bıçakla giriştiği pizzasına karşı savaş verirken görmeniz çok doğal.

5. UNTER





Gündüzleri kendi halinde bir mekanken, akşamları başkalaşım geçiren Unter’e, sanırsınız saat 20:00’dan sonra gökten insan yağıyor. Dolayısıyla "pardon geçebilir miyim?” dediğiniz kişi patronunuz, “ateşinizi alabilir miyim? (what is ateş?)” dediğiniz kişi eski sevgiliniz, “valla güzel çaldın!” dediğiniz dj ofisten arkadaşınız, “ben aynısından bir tane daha alabilir miyim?” diyerek garson sandığınız kişi ise şirketçe iş yaptığınız müşteri olabilir.

6. OPS

Boya, badana, sıva derdi olmayan mekanlardan bir diğeri olan Ops, içeri girdikten sonra ay ona da selam vereyim buna da selam vereyim derken bir saati nasıl geçirdiğinizi anlamadığınız bir yer. Dahası görmezden geldiğiniz insanların selfielerinde bile çıkma ihtimaliniz var, o derece!

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