İç pilavlı bütün tavuk nasıl yapılır? İç pilavlı bütün tavuk tarifi
İç pilavlı bütün tavuk. özellikle yılbaşı sofralarında sıklıkla rastlanılan tariflerden biri. Baharatlarla lezzeti katlanan iç pilav, nar gibi kızaran bütün tavukla buluşuyor, ortaya çıkan görüntü önce gözleri, ardından mideleri doyuruyor. Peki, ,ç pilavlı bütün tavuk nasıl yapılır? İşte, adım adım iç pilavlı bütün tavuk tarifi
Malzemeler
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 bütün tavuk
45 gram tereyağı
Üzeri için:
Taze kekik
Hazırlanışı
Zeytinyağını bir kaseye alın. Nar ekşisi, ince kıydığınız soğan, domates salçası, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Karışımı bir fırça yardımıyla tavuğun üzerine sürüp 30 dakika dinlendirin. Dinlenen tavuğu bir fırın kabına alın. Fazla kararmaması için üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında her yarım saatte bir çevirip üzerine birer parça tereyağı sürerek 3,5 saat pişirin. Taze kekik ile süsleyerek servis yapın.