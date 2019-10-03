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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
03.10.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

İç pilavlı bütün tavuk nasıl yapılır? İç pilavlı bütün tavuk tarifi

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İç pilavlı bütün tavuk nasıl yapılır? İç pilavlı bütün tavuk tarifi

İç pilavlı bütün tavuk. özellikle yılbaşı sofralarında sıklıkla rastlanılan tariflerden biri. Baharatlarla lezzeti katlanan iç pilav, nar gibi kızaran bütün tavukla buluşuyor, ortaya çıkan görüntü önce gözleri, ardından mideleri doyuruyor. Peki, ,ç pilavlı bütün tavuk nasıl yapılır? İşte, adım adım iç pilavlı bütün tavuk tarifi

Malzemeler

Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 bütün tavuk
45 gram tereyağı

Üzeri için:

Taze kekik

Hazırlanışı

Zeytinyağını bir kaseye alın. Nar ekşisi, ince kıydığınız soğan, domates salçası, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Karışımı bir fırça yardımıyla tavuğun üzerine sürüp 30 dakika dinlendirin. Dinlenen tavuğu bir fırın kabına alın. Fazla kararmaması için üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında her yarım saatte bir çevirip üzerine birer parça tereyağı sürerek 3,5 saat pişirin. Taze kekik ile süsleyerek servis yapın.

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