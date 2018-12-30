Humus nasıl yapılır? Sade ve pastırmalı humus tarifi
Humus, haşlanmış nohuttan hazırlanan en güzel mezelerden biridir. Tahin, kimyon ve limon suyunun eklenmesiyle oluşan humus, hem sıcak hem de soğuk tüketilebilir. Peki, humus nasıl yapılır?
Humus, nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklenerek yapılan bir Orta Doğu mezesidir. Houmous ve Hummus olarak da yazılıp okunur. Hummus Arapça nohut anlamına gelmektedir.
SADE HUMUS TARİFİ
250 gram nohut,
1 çay kaşığı karbonat,
1,5 litre su,
270 gram tahin,
4 yemek kaşığı taze limon suyu,
4 diş ezilmiş sarmısak,
100 ml buzlu su, tuz
Nasıl yapılır?
Nohutları bir gece önceden en az iki katı suyla ıslatın. Ertesi sabah nohutları süzün. Orta boy bir tencereyi ateşe koyun, kızınca karbonat ve nohutları atın. 3 dakika kadar arada bir karıştırarak soteleyin. Üstüne çıkacak, hatta biraz geçecek kadar su koyup kaynatın. Kaynama sırasında suyun üstüne biriken köpükleri ve kabukları toplayıp atın. Nohut ortalama 40 dakika pişsin, bu süre nohutun cinsine bağlıdır, onun için bu süre biraz daha uzun olabilir. Eğer nohut, parmaklarınızın arasında kolayca eziliyorsa pişmiş demektir. Nohut pişince suyunu süzün, robotla püre haline getirin. Robot çalışırken içine tahini, limon suyunu, sarmısağı, tuzu ve buzlu suyu ilave edin. Buzlu suyu çok yavaş ilave etmelisiniz ki humusunuz pürüzsüz olsun.Humusu robottan çıkartıp, bir tabağa alın, üstünü film ile kapatıp bir süre dinlendirin. Daha sonra buzdolabına koyun. Servis etmeden yarım saat önce buzdolabından çıkarın.
PASTIRMALI HUMUS NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
400 gr nohut
350 gr pastırma
1 su bardağı tahin
4 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
½ limonun suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı pulbiber
Nasıl yapılır?
Haşlanmış 400 gr nohut 1 su bardağı tahin ve 1 limonun suyuyla robotta çekilip fırın kabına dökülür.
350 gr küçük küçük doğranmış pastırma 1 yemek kaşığı tereyağında kavrulur. 2 çay kaşığı pulbiberle karıştırılıp püre nohutun üzerine yerleştirilir. Zeytinyağı gezdirilip fırında pişirilir. Pastırmalı Humus servise hazırdır.
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