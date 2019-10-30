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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 21:11, Son Güncelleme:

Humus nasıl yapılır? Pratik humus tarifi ve püf noktaları

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Humus nasıl yapılır? Pratik humus tarifi ve püf noktaları

Orta Doğu’nun sevilen mezelerinden humus, sofralara gelen en güzel meze çeşitlerinden biri. Nohut ve tahinin buluşması ile ortaya çıkan bu lezzet, et, pastırma ya da farklı ana malzemelerle hazırlanıyor. Peki, humus nasıl yapılır? Humus malzemeleri nelerdir? İşte, "humusun püf noktaları nelerdir?" sorusuna arayanlar için pratik humus tarifi ve malzemeleri.

Lezzetli akşam yemekleri için hazırlanan humus protein deposu olmasının yarısına doyurucu özelliğiyle de meze sevenler tarafından tercih ediliyor. Bu lezzetli yemeği ilk kez deneyecek olanlar, sık sık kolay humus tarihini internetten araştırıyor. Zehmetli gibi görünse de humus yaparken bazı püf noktalara dikkat edildiğinde oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, humus yapımı ve püf noktalarını sizler için derledik.

SADE HUMUS TARİFİ

250 gram nohut
1 çay kaşığı karbonat
1,5 litre su
270 gram tahin
4 yemek kaşığı taze limon suyu
4 diş ezilmiş sarımsak
100 mililitre buzlu su
Tuz

HUMUS NASIL YAPILIR?

Nohutları bir gece önceden en az iki katı suyla ıslatın. Ertesi sabah nohutları süzün. Orta boy bir tencereyi ateşe koyun, kızınca karbonat ve nohutları atın. 3 dakika kadar arada bir karıştırarak soteleyin. Üstüne çıkacak, hatta biraz geçecek kadar su koyup kaynatın. Kaynama sırasında suyun üstüne biriken köpükleri ve kabukları toplayıp atın. Nohut ortalama 40 dakika pişsin, bu süre nohudun cinsine bağlıdır, onun için bu süre biraz daha uzun olabilir. Eğer nohut, parmaklarınızın arasında kolayca eziliyorsa pişmiş demektir. Nohut pişince suyunu süzün, robotla püre haline getirin. Robot çalışırken içine tahini, limon suyunu, sarımsağı, tuzu ve buzlu suyu ilave edin. Buzlu suyu çok yavaş ilave etmelisiniz ki humusunuz pürüzsüz olsun.Humusu robottan çıkartıp, bir tabağa alın, üstünü film ile kapatıp bir süre dinlendirin. Daha sonra buzdolabına koyun. Servis etmeden yarım saat önce buzdolabından çıkarın.

 

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