Humus nasıl yapılır? Kolayca hazırlanan humus tarifi
Humus, nohut ve tahin ikilisine kimyon, sarımsak, limon ve zeytinyağı gibi çeşitli malzemelerin eklenmesiyle ortaya çıkmış enfes bir meze. Peki humus nasıl yapılır? Humus yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve kolayca hazırlayabileceğiniz humus tarifimiz hemen aşağıda…
Humus yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.
2 limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı kimyon
3 su bardağı konserve nohut
Yarım su bardağından biraz az tahin
Üzeri için:
Sumak
Kırmızı biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Malzemeleriniz hazırsa, konserve nohutların suyunu süzdürüp sarımsakları soyun.
Soyduğunuz sarımsakları limon suyunun içinde ezin. Bu işlem sarımsağın acısını alır ve daha yumuşak bir sarımsak tadına ulaşmanızı sağlar.
Suyunu süzdürdüğünüz nohutları, kimyon, tahin, tuz ve limon suyunda ezdiğiniz sarımsaklarla birlikte mutfak robotu ya da el blender’ı kullanarak derin bir kapta tamamen homojen bir karışım haline getirin.
Bu aşamada bütün malzemeleri ne kadar iyi karıştırabilirseniz o kadar pürüzsüz bir humus elde edersiniz.
Daha sıvı kıvamda bir humus hazırlamak isterseniz, karışımın içine bir kaç kaşık su ilave etmeniz yeterli olacaktır.
Humusunuz hazır. Üzerine damak tadınıza göre zeytinyağı ilave edin.
Kırmızı biberini ekleyip sumağını serptikten sonra hemen servis edebilirsiniz.
Kısa sürede humus hazırlamak istediğiniz zamanlarda konserve nohutlar kurtarıcı bir seçenek olsa da, kuru nohutları kullanarak hazırladığınız humusların lezzeti konserve nohutlara göre daha iyi bir sonuç elde etmenizi sağlar.
Kuru nohut kullanarak humus hazırlamak isterseniz, nohutları bir gece önceden suya koyun. Ertesi gün sularını süzün ve haşlayın.
Haşlanmış nohutların kabuklarını ayıklayıp yukarıdaki tarifi uygulamaya devam edin.
Humus tarifimize dilediğiniz malzemeleri ekleyip, çeşitlendirebilirsiniz.
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