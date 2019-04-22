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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
22.04.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Humus nasıl yapılır? Kolayca hazırlanan humus tarifi

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Humus nasıl yapılır? Kolayca hazırlanan humus tarifi

Humus, nohut ve tahin ikilisine kimyon, sarımsak, limon ve zeytinyağı gibi çeşitli malzemelerin eklenmesiyle ortaya çıkmış enfes bir meze. Peki humus nasıl yapılır? Humus yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve kolayca hazırlayabileceğiniz humus tarifimiz hemen aşağıda…

Humus yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.

Humus tarifi
Humus tarifi

2 limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı kimyon
3 su bardağı konserve nohut
Yarım su bardağından biraz az tahin
Üzeri için:
Sumak
Kırmızı biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Malzemeleriniz hazırsa, konserve nohutların suyunu süzdürüp sarımsakları soyun.

Soyduğunuz sarımsakları limon suyunun içinde ezin. Bu işlem sarımsağın acısını alır ve daha yumuşak bir sarımsak tadına ulaşmanızı sağlar.

Suyunu süzdürdüğünüz nohutları, kimyon, tahin, tuz ve limon suyunda ezdiğiniz sarımsaklarla birlikte mutfak robotu ya da el blender’ı kullanarak derin bir kapta tamamen homojen bir karışım haline getirin.

Nohut ve tahinin birleşimindan doğan lezzet
Nohut ve tahinin birleşimindan doğan lezzet

Bu aşamada bütün malzemeleri ne kadar iyi karıştırabilirseniz o kadar pürüzsüz bir humus elde edersiniz.

Daha sıvı kıvamda bir humus hazırlamak isterseniz, karışımın içine bir kaç kaşık su ilave etmeniz yeterli olacaktır.

Humusunuz hazır. Üzerine damak tadınıza göre zeytinyağı ilave edin.

Kırmızı biberini ekleyip sumağını serptikten sonra hemen servis edebilirsiniz.

Pastırmalı humus tarifi
Pastırmalı humus tarifi

Kısa sürede humus hazırlamak istediğiniz zamanlarda konserve nohutlar kurtarıcı bir seçenek olsa da, kuru nohutları kullanarak hazırladığınız humusların lezzeti konserve nohutlara göre daha iyi bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Kuru nohut kullanarak humus hazırlamak isterseniz, nohutları bir gece önceden suya koyun. Ertesi gün sularını süzün ve haşlayın.

Haşlanmış nohutların kabuklarını ayıklayıp yukarıdaki tarifi uygulamaya devam edin.

Humus tarifimize dilediğiniz malzemeleri ekleyip, çeşitlendirebilirsiniz.

Nohutlu çıtır küpler tarifi
Nohutlu çıtır küpler tarifi


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