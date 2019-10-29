Höşmerim tatlısı nasıl yapılır? İşte Balıkesir'e özel höşmerim tarifi ve malzemeleri
Yöresel lezzetlerden olan höşmerim, hafif ve doyurucu olmasıyla beraber tatlı sevmeyen kişileri bile kendisine hayran bırakıyor. Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim, fındık ve ceviz ile süslendiği zaman, ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Peki, höşmerim tatlısı nasıl yapılır? Höşmerim malzemeleri nelerdir? İşte, Balıkesir yöresine özel höşmerim tarifi ve püf noktaları.
Balıkesir ve Çanakkale'ye ait olan höşmerim, Anadolu mutfağının eski lezzetlerinden. Yapımı oldukta kolay olan bu tarif, bazı püf noktalarına uyulduğu takdirde akşam yemeği sofralarınızı şölene çevirebilir. Peki, höşmerim tatlısı püf noktaları neler? İşte, kolay ve pratik höşmerim tatlısı yapımı...
Malzemeler
1 su bardağı yağlı tuzsuz taze peynir (tuzsuz rendelenmiş dil peyniri de olur)
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı un
1 su bardağı kadar toz şeker
Çok az safran (arzuya göre)
Süslemek için fındık, fıstık veya ceviz
Hazırlanışı
Yağlı tuzsuz taze peyniri, kabartma tozunu ve yumurta sarısını kısık ateşte yağı çıkıp bal rengi alana kadar pişirin. Kıvama geldikten sonra irmik, un ve toz şeker ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın. Höşmerimin sarı olması için çok az safran koyabilirsiniz.
Soğuduktan sonra fındık, fıstık veya ceviz ile ikram edebilirsiniz.