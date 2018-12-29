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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Höşmerim nasıl yapılır? Püf noktalarıyla höşmerim tarifi

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Höşmerim nasıl yapılır? Püf noktalarıyla höşmerim tarifi

Höşmerim, höşmelim, peynir tatlısı ya da peynir helvası, başta Çanakkale ve Balıkesir çevresi olmak üzere Ege’nin kuzeyinde çok sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Ortaya çıkışıyla ilgili muhtelif rivayetler bulunur ancak höşmerim kelimesinin “Hoş mu erim?” ifadesinin söylene söylene değişmesinden kaynaklandığı iddia edilir. Çoğu zaman dışarıdan hazır alınan bu tatlıyı evde de kolayca yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla höşmerim tarifi…

Höşmerim tatlısının iki farklı türü bulunur. Balıkesir çevresinde genellikle açık sarı renkte ve akışkan olan höşmerim, Çanakkale yöresinde servis edilmeden önce fırınlandığı için üstünde çıtır çıtır bir kabuk bulunur.

Fırınlanmamış höşmerimi üzerine iri dövülmüş fındık ya da ceviz serperek, fırınlanmış höşmerimi ise dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz.

Höşmerim özellikle ilkbaharda koyun sütlerinin bollaştığı dönemde yapıldığında asıl lezzetine kavuşur.

Höşmerim için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 su bardağı yağlı tuzsuz taze peynir (tuzsuz dil peyniri de olur)
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı un
1 su bardağı kadar toz şeker

Hazırlanışı

Yağlı tuzsuz taze peyniri, kabartma tozunu ve yumurta sarısını kısık ateşte yağı çıkıp bal rengi alana kadar pişirin. Kıvama geldikten sonra irmik, un ve toz şeker ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın. Tatlınızı kaselere bölüştürün ya da ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökün. Arzu ederseniz fırına atıp üzeri kahverengileşene kadar 180 derecede pişirebilirsiniz. Eğer istemezseniz kaselerdeki höşmerim biraz soğuyunca afiyetle tüketebilirsiniz.

Höşmerimin daha sarı olması için içine çok az safran koyabilirsiniz.

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