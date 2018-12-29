Höşmerim nasıl yapılır? Püf noktalarıyla höşmerim tarifi
Höşmerim, höşmelim, peynir tatlısı ya da peynir helvası, başta Çanakkale ve Balıkesir çevresi olmak üzere Ege’nin kuzeyinde çok sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Ortaya çıkışıyla ilgili muhtelif rivayetler bulunur ancak höşmerim kelimesinin “Hoş mu erim?” ifadesinin söylene söylene değişmesinden kaynaklandığı iddia edilir. Çoğu zaman dışarıdan hazır alınan bu tatlıyı evde de kolayca yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla höşmerim tarifi…
Höşmerim tatlısının iki farklı türü bulunur. Balıkesir çevresinde genellikle açık sarı renkte ve akışkan olan höşmerim, Çanakkale yöresinde servis edilmeden önce fırınlandığı için üstünde çıtır çıtır bir kabuk bulunur.
Fırınlanmamış höşmerimi üzerine iri dövülmüş fındık ya da ceviz serperek, fırınlanmış höşmerimi ise dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz.
Höşmerim özellikle ilkbaharda koyun sütlerinin bollaştığı dönemde yapıldığında asıl lezzetine kavuşur.
Höşmerim için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
1 su bardağı yağlı tuzsuz taze peynir (tuzsuz dil peyniri de olur)
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı un
1 su bardağı kadar toz şeker
Hazırlanışı
Yağlı tuzsuz taze peyniri, kabartma tozunu ve yumurta sarısını kısık ateşte yağı çıkıp bal rengi alana kadar pişirin. Kıvama geldikten sonra irmik, un ve toz şeker ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın. Tatlınızı kaselere bölüştürün ya da ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökün. Arzu ederseniz fırına atıp üzeri kahverengileşene kadar 180 derecede pişirebilirsiniz. Eğer istemezseniz kaselerdeki höşmerim biraz soğuyunca afiyetle tüketebilirsiniz.
Höşmerimin daha sarı olması için içine çok az safran koyabilirsiniz.
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