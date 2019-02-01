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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.02.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Hollanda'da yılın en iyisi bir Türk restoranı

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Hollanda'da yılın en iyisi bir Türk restoranı

Hollanda'da bir Türk restoranı, "Yılın En İyi Restoranı" seçildi.

Ülkede hizmet veren çevrimiçi yemek sipariş sitesi "Thuisbezorgd"un her yıl düzenlediği “2018 En İyi Restoran Ödülleri" yarışmasında 31 yaşındaki Türk kökenli Mustafa Kabadayı'nın sahibi olduğu restoran birinci oldu. 

Yarışma, Hollanda'da yılda yaklaşık 12 milyon yemek siparişi alan sitede bir ay süren "en iyi yemek kalitesi" ve "en iyi yemek sipariş hizmeti" veren restoranlara yapılan yorumlarla gerçekleşti. 

En çok ve en iyi yorumları alan Kabadayı'nın restoranı, yemek sipariş sitesine bağlı 7 bin 500'den fazla restoran arasından aday gösterilen 786 restoranı geride bırakarak en iyisi seçildi. 

Hollandada yılın en iyisi bir Türk restoranı

Türk restoranı ayrıca, Rotterdam'ın "en iyi restoran" ve "en kaliteli pizza" ödülüne de layık görüldü. 

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de içinde olduğu 11 farklı ülkede hizmet veren dünyanın en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitelerinden biri olan Thuisbezorgd'un verdiği ödül, 995 euro değerinde elektrikli bisiklet ve çeşitli promosyon malzemelerinden oluşuyor. 

Restoranın sahibi Aksaraylı Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır sahibi olduğu restoranda müşteri hizmeti ve servisinin kaliteli ve hızlı olmasına önem verdiklerini belirterek, Hollanda'nın en iyi restoranı seçildiği için sevinçli olduğunu söyledi.

Verdikleri destek ve oylardan dolayı müşterilerine teşekkür eden Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz. Bazı yoğun olan günlerde ise bu 600'e kadar çıkıyor. Müşteriler bizi kalitemiz ve hızlı olmamızdan dolayı seçiyor. Bunu müşterilerimizden de duyuyoruz" dedi. 

Hollandada yılın en iyisi bir Türk restoranı

Kabadayı, "İnternetten yapılan siparişleri dünyaca ünlü restoranların da kullandığı bir sistemden takip ediyoruz. Siparişler restoranda asılı olan ekranlara yansıyor ve elemanlarımız oradan gelen siparişleri takip edip hazırladıktan sonra 15 ile 30 dakika arasında evlere servis ediyoruz. Ödülü aldıktan sonra da aynı disiplin ve kalite ile hizmetimize devam edeceğiz" diye konuştu. 

Müşterilerin restorana gelerek orada yemeklerinden tatmak istediklerini kaydeden Kabadayı, Rotterdam'ın merkezinde yakında 24 saat hizmet verecek ve müşterilerin de gelebilecekleri yeni bir restoran açacaklarını dile getirdi. 

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