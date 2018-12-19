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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
19.12.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Hira tatlısı nasıl yapılır?

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Hira tatlısı nasıl yapılır?

Tokat’ta bayram günlerinin vazgeçilmezi olan hira tatlısı, kendini herkese o kadar çok sevdirdi ki şimdilerde çay saatlerinin aranan lezzetlerinden biri oldu… Onun için şerbetli tatlıların en zahmetsizi diyebiliriz. İrmikli tatlı severler için, irmik ve şerbetin muhteşem uyumuna şahitlik edeceğimiz hira tatlısı nasıl yapılır? Hira tatlısının püf noktaları nelerdir? Hira tatlısı yaparken nelere dikkat edilmeli? Bu soruların cevapları hemen aşağıda…

Hamurunu yapmak için 1 yumurtaya, 1 çay bardağı sıvı yağa, 1 çay bardağı yoğurda, 1 paket vanilyaya, 1 paket kabartma tozuna, 1 su bardağı una ve 1 su bardağı irmiğe ihtiyacınız var.

Şerbetini yapmak için de 2 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker yeterli olacaktır. En son bulama işlemi için de yarım su bardağı daha irmik almayı unutmayın.

İşe şerbeti hazırlamakla başlayın. Su ve şekeri bir tencereye alıp, şeker iyice eriyene kadar sürekli karıştırın. Bu tatlının şerbetinin püf noktası, hiç kaynatmadan eritilen soğuk şerbetin, sıcak tatlı ile buluşuyor olması. Şerbetinizi kaynatmadan, bütün şekeri erittikten sonra soğumaya bırakın. Bu işlemi isterseniz tencerenizi ocağa koymadan, sıcak su ile şekeri eriterek de yapabilirsiniz. Önemli olan şerbeti kaynatmadan, şekerini eritebilmek.

Geldik hira tatlısının hamuruna… Yumurta, yağ ve yoğurdu güzelce çırpın. Burada ne kadar iyi çırparsanız, malzemeler hamurunuzda o kadar iyi dağılacaktır. Üzerine vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek güzelce karıştırın. Hamuru yaparken en önemli nokta irmiği, undan önce eklemeniz. İrmik sıvı ile birleşince şişeceği için, irmiği ekledikten sonra hamuru 5 dakika iyice karıştırın. İrmik güzelce kıvamını aldıktan sonra unu eklerseniz, hamurunuzun sertleşme ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz.  

İrmikli hira tatlısı tarifi
İrmikli hira tatlısı tarifi

Hamurla işiniz tam olarak bitmeden bezelerin üzerine serpeceğiniz irmiklere dokunmayın. Aksi durumda her beze yapışınızda elinizdeki irmikler hamura yapışacak ve fazla irmik tatlınızın katılaşmasına sebep olacaktır.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak, elinizle şekillendirin. Yarım su bardağı irmiği düz bir tabağa boşaltın. Şekillendirdiğiniz hamurları irmiğin içinde yuvarlayarak her tarafını irmikle kaplayın.

Bu işlemi bütün hamura uygulayarak, yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında 25-30 dakika kadar üstleri kızarana dek pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlılarınızı 5 dakika beklettikten sonra soğuk şerbetini dökün. Tatlınızı, şerbetini tamamen çekene kadar dinlendirin. Bütün tatlının şerbeti çektiğine emin olduğunuz zaman servis edebilirsiniz. Unutmayın ki hira tatlısı da durdukça güzelleşen tatlılardandır.

Tatlıyı şerbetledikten sonra üzerini tepsi ile kapatırsanız. Sıcak tatlının buharı tepsiden, tekrar tatlının üzerine dökülecektir ve tatlınız yumuşacık olacaktır. Afiyet olsun…

BOL ŞERBETLİ, MİNİ KÜNEFE

Mini Türk Mutfağı - Mini KünefeMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Künefe var!
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