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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
22.06.2016 - 10:03, Son Güncelleme:

Hint mutfağıyla baharata doyacaksınız

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Hint mutfağıyla baharata doyacaksınız

Dansları, filmleri ve müzikleriyle ünlü Hindistan'ın baharatla yoğurulmuş kendine özgü lezzetleri de keşfedilmeye değer. Tüm baharatların tadını damağınızda hissedeceğiniz Hint mutfağını yakından tanıyalım.

Yoğun baharat ve köri sosuna sahip Hint mutfağı, diğer ülke mutfaklarındaki gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Bu farklılıkların kaynağını iklim ve tarihi koşulları göz önünde bulundurarak, kuzey ve güney bölgesi olarak ayırmak mümkün. Kuzeyde daha etli ve az acılı, yoğun baharatlı yemekler karşımıza çıkarken, güneyde daha fazla acı, et yerine sebze ve pirinç ağırlıklı yemekler görülüyor.   

Hint mutfağıyla baharata doyacaksınız

Hindistan'da yaygın olan Hindu inanışına göre ineğin kutsal sayılmasından dolayı, yemeklerde dana eti ve diğer kırmızı etler yerine tavuk ve balık eti kullanılır. Yemeğin yanında ayrı bir kapta veya birleşik olarak üzerine servis edilen köri sosu ise et yemeğinin tamamlayıcısı rolündedir. Genel olarak bilinenin aksine köri sosu baharatın kendisinden değil, birçok baharatın bir arada kullanıldığı etli bir sos çeşididir. Bu açıdan bakıldığında köri bir sos olmanın yanı sıra başlı başına bir yemek olarak da tüketilebilir.

Köri sosunun içindeki baharatların yoğun acısını azaltmak için yanında yoğurt veya meyve tüketilmesi önerilir. Bu nedenle Hint mutfağında ananas, kuru üzüm ve incir ile yapılan garnitürlere sıkça rastlanır.

Hint mutfağıyla baharata doyacaksınız

TAM BİR BAHARAT ŞÖLENİ

Baharatlar aktarlarda toz halinde değil, genelikle tohum veya tanecik halinde satılır. Bu nedenle baharatlar yemeklerde kullanılacağı zaman toz haline getirilir ve taze olarak tüketilir. Bu şekilde yemekte baharatın yoğun aroması ve keskinliği daha çok ortaya çıkar.

Hint mutfağında, aynı Türk mutfağındaki gibi sulu yemeklerin yanında pirinç pilavı servisi yapılır. Türkiye'de kullanılan ve yetişen pirinçten farklı olarak Hindistan'da, uzun taneli, sarımsı ve kokulu basmati adındaki pirinç tüketilir. Türkiye'deki gibi Hint mutfağında da börek çeşitleri karşımıza çıkar. Hamurun içine patates ve sebze koyup, kızartılarak elde edilen samosa, yaygın olarak yapılan börek çeşidine örnek olarak verilebilir. 

Hint mutfağıyla baharata doyacaksınız

Hint mutfağındaki ekmek ürünlerine genel olarak Roti ismi verilir. Kızartılarak elde edilen çapati, puri ve pakhora bu tür ekmek ürünlerine örnek olarak verilebilir. Naan ve dosa ise fırın veya tandırda pişilerek elde edilen ekmek ürünlerindendir. Yapımı ve tüketimi açısından Hint mutfağının en basit yemeği dhal adı verilen sulu mercimek yemeği, pirinç pilavı ve çapatiden oluşur. Bu menü günün her öğününde tüketilebilir.

 

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