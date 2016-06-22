Hint mutfağıyla baharata doyacaksınız
Dansları, filmleri ve müzikleriyle ünlü Hindistan'ın baharatla yoğurulmuş kendine özgü lezzetleri de keşfedilmeye değer. Tüm baharatların tadını damağınızda hissedeceğiniz Hint mutfağını yakından tanıyalım.
Yoğun baharat ve köri sosuna sahip Hint mutfağı, diğer ülke mutfaklarındaki gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Bu farklılıkların kaynağını iklim ve tarihi koşulları göz önünde bulundurarak, kuzey ve güney bölgesi olarak ayırmak mümkün. Kuzeyde daha etli ve az acılı, yoğun baharatlı yemekler karşımıza çıkarken, güneyde daha fazla acı, et yerine sebze ve pirinç ağırlıklı yemekler görülüyor.
Hindistan'da yaygın olan Hindu inanışına göre ineğin kutsal sayılmasından dolayı, yemeklerde dana eti ve diğer kırmızı etler yerine tavuk ve balık eti kullanılır. Yemeğin yanında ayrı bir kapta veya birleşik olarak üzerine servis edilen köri sosu ise et yemeğinin tamamlayıcısı rolündedir. Genel olarak bilinenin aksine köri sosu baharatın kendisinden değil, birçok baharatın bir arada kullanıldığı etli bir sos çeşididir. Bu açıdan bakıldığında köri bir sos olmanın yanı sıra başlı başına bir yemek olarak da tüketilebilir.
Köri sosunun içindeki baharatların yoğun acısını azaltmak için yanında yoğurt veya meyve tüketilmesi önerilir. Bu nedenle Hint mutfağında ananas, kuru üzüm ve incir ile yapılan garnitürlere sıkça rastlanır.
TAM BİR BAHARAT ŞÖLENİ
Baharatlar aktarlarda toz halinde değil, genelikle tohum veya tanecik halinde satılır. Bu nedenle baharatlar yemeklerde kullanılacağı zaman toz haline getirilir ve taze olarak tüketilir. Bu şekilde yemekte baharatın yoğun aroması ve keskinliği daha çok ortaya çıkar.
Hint mutfağında, aynı Türk mutfağındaki gibi sulu yemeklerin yanında pirinç pilavı servisi yapılır. Türkiye'de kullanılan ve yetişen pirinçten farklı olarak Hindistan'da, uzun taneli, sarımsı ve kokulu basmati adındaki pirinç tüketilir. Türkiye'deki gibi Hint mutfağında da börek çeşitleri karşımıza çıkar. Hamurun içine patates ve sebze koyup, kızartılarak elde edilen samosa, yaygın olarak yapılan börek çeşidine örnek olarak verilebilir.
Hint mutfağındaki ekmek ürünlerine genel olarak Roti ismi verilir. Kızartılarak elde edilen çapati, puri ve pakhora bu tür ekmek ürünlerine örnek olarak verilebilir. Naan ve dosa ise fırın veya tandırda pişilerek elde edilen ekmek ürünlerindendir. Yapımı ve tüketimi açısından Hint mutfağının en basit yemeği dhal adı verilen sulu mercimek yemeği, pirinç pilavı ve çapatiden oluşur. Bu menü günün her öğününde tüketilebilir.
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