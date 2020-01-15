Hıngel tarifi

Su, yumurta ve tuzu uygun bir kasede yoğurara katı bir hamur elde edin.



Bir taraftan da ince doğranmış soğan, karabiber, kırmızıbiber ve tuzu önceden haşlayıp ezdiğiniz patatese ekleyerek iç harcı hazırlayın.



Yoğurduğunuz hamurdan bezeler alın.



Ber bir bezeyi ince bir şekilde açın.



Açtığınız hamuru yaklaşık 2 santimetre boyunda, kare şeklinde kesin.



Kesilen hamurların ortasına iç harcı ekleyip kenarlarından bastırarak üçgen şeklinde kapatın.

Hıngellerinizi tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün.

Üzeri için sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağını hazırlayın.

Haşlanan hamurları süzdükten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağını üzerine gezdirerek servis edin.

Dilerseniz hıngeli kıymalı harç ile de hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun...