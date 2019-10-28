Hıngel nedir, nasıl yapılır? Adım adım hıngel tarifi
Türk mutfağının en meşakkatli yemeği mantının pek çok çeşidi var, hıngel de bunlardan biri. Görünüşü itibariyle oldukça estetik olan hıngeli isterseniz patatesli isterseniz de kıymalı yapabilirsiniz. Peki, hıngel nasıl yapılır? İşte adım adım hıngel tarifi
Hıngel, Gürcü mutfağına özgü bir tür mantı. İç malzemesi, çekilmiş ya da ince kıyılmış sığır veya koyun eti karışımından hazırlanır. İnce açılmış hamur üzerine iç malzemesi konduktan sonra, hamur bohça gibi toplanır ve ucu sıkılır.
MALZEMELER:
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı un
İç Harcı İçin:
3 adet patates
Tuz, karabiber, kimyon, pulbiber
Üzeri için:
2 çorba kaşığı tereyağı
Pulbiber
HINGEL NASIL YAPILIR?
Hıngel hamuru için un, su, tuz ve yumurta derin bir kasede yoğurularak sert bir mantı hamuru elde edilir. İç harcı için patatesler haşlanıp ezildikten sonra baharatlarla tatlandırılır. Hamur bezelere ayrılıp açılır. Karelere kesilir. İçleri patatesli harç ile doldurulup üçgen kapatılır. Tuzlu kaynar suda haşlanıp süzgeç kaşık ile çıkartılır. Servis tabağına alınır. Küçük bir yağ tavasında tereyağı eritilip pulbiber eklenir ve hıngelin üzerine döküldükten sonra servis yapılır.