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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
28.10.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Hıngel nedir, nasıl yapılır? Adım adım hıngel tarifi

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Hıngel nedir, nasıl yapılır? Adım adım hıngel tarifi

Türk mutfağının en meşakkatli yemeği mantının pek çok çeşidi var, hıngel de bunlardan biri. Görünüşü itibariyle oldukça estetik olan hıngeli isterseniz patatesli isterseniz de kıymalı yapabilirsiniz. Peki, hıngel nasıl yapılır? İşte adım adım hıngel tarifi

Hıngel, Gürcü mutfağına özgü bir tür mantı. İç malzemesi, çekilmiş ya da ince kıyılmış sığır veya koyun eti karışımından hazırlanır. İnce açılmış hamur üzerine iç malzemesi konduktan sonra, hamur bohça gibi toplanır ve ucu sıkılır. 

MALZEMELER:

2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı un
İç Harcı İçin:
3 adet patates
Tuz, karabiber, kimyon, pulbiber

Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı
Pulbiber

HINGEL NASIL YAPILIR?

Hıngel hamuru için un, su, tuz ve yumurta derin bir kasede yoğurularak sert bir mantı hamuru elde edilir. İç harcı için patatesler haşlanıp ezildikten sonra baharatlarla tatlandırılır. Hamur bezelere ayrılıp açılır. Karelere kesilir. İçleri patatesli harç ile doldurulup üçgen kapatılır. Tuzlu kaynar suda haşlanıp süzgeç kaşık ile çıkartılır. Servis tabağına alınır. Küçük bir yağ tavasında tereyağı eritilip pulbiber eklenir ve hıngelin üzerine döküldükten sonra servis yapılır.

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