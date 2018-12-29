Hindi pilavı nasıl yapılır? Yılbaşı sofrası için hindi pilavı tarifi
Yılbaşına iki gün kaldı, yılbaşı sofrası hazırlıklarında son düzlüğe girildi. Birçok kişi yılbaşı menüsünü çoktan belirledi. Ancak siz henüz menünüzü belirlemediyseniz, biraz yardıma ihtiyacınız olabilir. Özellikle hindi pişirmeyi düşünüyorsanız yanına mutlaka eşlikçilerini de koymalısınız. Bunların başında da hindi pilavı geliyor. Hindi pilavı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki ayrıntılı tarifimize bir göz atın. İçinde çok işinize yarayacak püf noktaları da bulacaksınız. İşte hindi pilavı tarifi…
Hindi pilavı denince akla genellikle kestaneli kuş üzümlü iç pilav gelir. Pilavınızı yapmaya başlamadan önce içine ekleyeceğiniz kestane, kuş üzümü gibi meyveleri hazırlamakla işe başlayın. Kestaneleri önceden haşlayıp soyun. Kuş üzümünü saplarını ayıkladıktan sonra ılık suya yatırın.
Hindi pilavında da diğer tüm pilavlarda olduğu gibi dikkat etmeniz gereken en önemli nokta pirinç ve diğer malzemelerle suyun oranı. Tarifi sıkı sıkıya takip etmek işinizi kolaylaştıracaktır.
Son olarak pilavın malzemelerini gönlünüze göre değiştirebileceğinizi, fıstık yerine badem, maydanoz yerine dereotu, hindinin ciğeri yerine de kasaptan alacağınız başka bir ciğeri ekleyebileceğinizi ya da pilavınızı daha hafif olması için ciğersiz yapabileceğinizi de hatırlatalım.
Gelelim kestaneli iç pilavın yapılışına… İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
3 su bardağı baldo pirinç
200 gram hindi ciğeri
3 yemek kaşığı kuş üzümü
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
4,5 su bardağı et suyu (arzu ederseniz hindiyi haşlayıp onun suyunu da kullanabilirsiniz)
45 gram tereyağı
2 soğan
1 su bardağı haşlanmış kestane
3 dal maydanoz
Tuz
Pirinci tuzlu sıcak suya alın ve 30 dakika bekletin. Hindinin ciğerini tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Soğanları soyup kıyın. Maydanozu ayıklayıp ince ince doğrayın. Kuş üzümünün saplarını temizleyip yıkayın ve ılık suya alın.
Tereyağını tencerede eritip soğanı ve ciğeri kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Kavrulan soğana ekleyip tuzla tatlandırın. Yüksek ateşte devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Kuş üzümü, fıstık, et suyu ve haşlanmış bütün kestaneyi ekleyip su kaynayıncaya kadar pişirin. Kapağını kapatıp ocağı kısın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin.
Ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile örtün ve 10 dakika dinlendirin. Sıcak servis yapın.
BU VİDEOYU İZLEMEDEN HİNDİ YAPMAYA BAŞLAMAYIN
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