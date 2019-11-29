Hiçbir burger aklımızı başımızdan bu kadar almamıştı...
Karamelize soğan, kibrit patates, trüflü mayonez, çubuk turşusu, siyah plastik eldiven… Bakın hiç ekmek, peynir ve köfte demeden size hamburgeri anlatabildik. Çünkü artık hepimiz burgerin hastasıyız. Her bulduğumuz boşluğa cheddar eritiyor, neyi bulsak BBQ sosa batıyoruz. Burger sevmeyeni de aramıza almıyoruz.
Bu bir ilandır.
Siz de indirimli fiyatlarla şöyle leziz bir burger menüyü midenize indirmek için bu linke göz atabilirsiniz.
Burgerle, uluslararası fast food zincirleriyle tanıştık zannedilse de Amerikan tarzı burgerlerin ilk kez İncirlik üssüne komşu Adana büfeleri tarafından yapıldığı rivayet edilir. Sonraki yıllarda bu markalar da Türkiye pazarına giriş yapınca, menü konseptiyle karşılaşmış olduk.
Sadece 25 kuruş farkla ekstra soslar, 2 lira farkla içecek büyütmeler, hayatımızın bir parçası oldu. Ama hiçbiri gurme burgerler kadar aklımızı başımızdan almadı. Nasıl almasın ki? İçi sulu sulu, ortası pembe kalmış bir köfte, taptaze burger ekmeği, hakiki cheddar peyniri, karamelize soğan, turşu, biraz da burger sos. Şu gruba kim hayır diyebilir?
“Şöyle iyi bir gurme burgeri nerede yerim” derseniz, bu linke de göz atabilirsiniz.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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