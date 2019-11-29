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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
29.11.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Hiçbir burger aklımızı başımızdan bu kadar almamıştı...

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Hiçbir burger aklımızı başımızdan bu kadar almamıştı...

Karamelize soğan, kibrit patates, trüflü mayonez, çubuk turşusu, siyah plastik eldiven… Bakın hiç ekmek, peynir ve köfte demeden size hamburgeri anlatabildik. Çünkü artık hepimiz burgerin hastasıyız. Her bulduğumuz boşluğa cheddar eritiyor, neyi bulsak BBQ sosa batıyoruz. Burger sevmeyeni de aramıza almıyoruz.

Bu bir ilandır.

Siz de indirimli fiyatlarla şöyle leziz bir burger menüyü midenize indirmek için bu linke göz atabilirsiniz.

Burgerle, uluslararası fast food zincirleriyle tanıştık zannedilse de Amerikan tarzı burgerlerin ilk kez İncirlik üssüne komşu Adana büfeleri tarafından yapıldığı rivayet edilir. Sonraki yıllarda bu markalar da Türkiye pazarına giriş yapınca, menü konseptiyle karşılaşmış olduk.

Hiçbir burger aklımızı başımızdan bu kadar almamıştı...

Sadece 25 kuruş farkla ekstra soslar, 2 lira farkla içecek büyütmeler, hayatımızın bir parçası oldu. Ama hiçbiri gurme burgerler kadar aklımızı başımızdan almadı. Nasıl almasın ki? İçi sulu sulu, ortası pembe kalmış bir köfte, taptaze burger ekmeği, hakiki cheddar peyniri, karamelize soğan, turşu, biraz da burger sos. Şu gruba kim hayır diyebilir?

“Şöyle iyi bir gurme burgeri nerede yerim” derseniz, bu linke de göz atabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

BURGERİNİ EVDE YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DE NEFİS BİR TARİFİMİZ VAR

Ev Yapımı Hamburger | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı hamburger var! (Sponsorlu İçerik)
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