Her şeyin doğalı güzel diyenler için evde ketçap yapımı
Çocukluğumuzun da yetişkinliğimizin de en büyük tutkusu şüphesiz ketçap. Şimdi bir makarnayı ya da güzel bir hamburger ve hatta şöyle çıtır çıtır bir parça tavuğu ketçapsız düşünmek neredeyse imkânsız. Durum böyle olunca da tüm dünya gibi ülkemizde de ketçap tüketimi bir hayli yaygın. Ve bir yemeğe kolayca lezzet verdiğinden özellikle genç kitle ve çocuklar tarafından tercih ediliyor.
Ancak doğallıktan uzaklaştığımız her yemekte karşılaştığımız gibi ketçap da sağlık açısından ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Piyasada bulunan hazır ketçapların içeriğindeki maddelere baktığımızda durum pek iç açıcı değil… Ketçapta bulunan koruyucu maddeler sayesinde domates gibi çok çabuk bozulan bir sebze aylarca raflarda bekleyebiliyor. Ve artık hepimiz biliyoruz ki market raflarındaki bu ürünler, en ufağından ölümcül kansere kadar uzanan birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.
İşte tam bu nedenle eğer ketçaptan vazgeçemiyorsak onun doğalını elde etmeye çalışmalıyız. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için fazladan harcayacağımız birkaç dakika ile onların sağlıklarını güvence altına almış oluyoruz. Hem o canım güzel kokulu domateslerin öz tatlarını tekrar hatırlıyor hem de hazır gıdaların zararlarının önüne geçiyoruz.
İşte sizler için hazırladığımız, ketçabın keyfinden eksik kalmamanızı sağlayacak o çok lezzetli ketçap tarifi. Afiyet olsun!
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