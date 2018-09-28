Her şeyin doğalı güzel diyenler için evde ketçap yapımı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.09.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Her şeyin doğalı güzel diyenler için evde ketçap yapımı

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Her şeyin doğalı güzel diyenler için evde ketçap yapımı

Çocukluğumuzun da yetişkinliğimizin de en büyük tutkusu şüphesiz ketçap. Şimdi bir makarnayı ya da güzel bir hamburger ve hatta şöyle çıtır çıtır bir parça tavuğu ketçapsız düşünmek neredeyse imkânsız. Durum böyle olunca da tüm dünya gibi ülkemizde de ketçap tüketimi bir hayli yaygın. Ve bir yemeğe kolayca lezzet verdiğinden özellikle genç kitle ve çocuklar tarafından tercih ediliyor.

Ancak doğallıktan uzaklaştığımız her yemekte karşılaştığımız gibi ketçap da sağlık açısından ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Piyasada bulunan hazır ketçapların içeriğindeki maddelere baktığımızda durum pek iç açıcı değil… Ketçapta bulunan koruyucu maddeler sayesinde domates gibi çok çabuk bozulan bir sebze aylarca raflarda bekleyebiliyor. Ve artık hepimiz biliyoruz ki market raflarındaki bu ürünler, en ufağından ölümcül kansere kadar uzanan birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Her şeyin doğalı güzel diyenler için evde ketçap yapımı

İşte tam bu nedenle eğer ketçaptan vazgeçemiyorsak onun doğalını elde etmeye çalışmalıyız. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için fazladan harcayacağımız birkaç dakika ile onların sağlıklarını güvence altına almış oluyoruz. Hem o canım güzel kokulu domateslerin öz tatlarını tekrar hatırlıyor hem de hazır gıdaların zararlarının önüne geçiyoruz.

İşte sizler için hazırladığımız, ketçabın keyfinden eksik kalmamanızı sağlayacak o çok lezzetli ketçap tarifi. Afiyet olsun!

Ev yapımı ketçap tarifi
Ev yapımı ketçap tarifi

 

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Mini Türk Mutfağı - Mini İskenderMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini İskender var!
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