Her gün çay içiyorsunuz, peki bunları biliyor musunuz?
Bulmacalarda çıkan "Başlıca içeceğimiz?" sorusunun doğru cevabı su olsa da birçoğumuz böyle durumlarda çay dememek için kendimizi zor tutuyoruz. Kahvaltıda, yemeğin üstüne, akşam üstü, gece oturmasında, çalışırken, molada... Velhasıl çay içmediğimiz an yok gibi bir şey. Peki çay hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Örneğin Rize çayı hangi özelliği nedeniyle dünyada eşsiz? Testimizi çay konusunda ufak bir beyin jimnastiği yapmak isteyenler için hazırladık. Afiyet olsun!
ÇAYIN YANINDA İYİ GİDER: VİŞNE DOLGULU KURABİYE
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