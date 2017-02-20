Hem vizesiz hem hesaplı Belgrad yeme-içme rehberi
Balkanlar'ın tarihi ve doğasıyla en çok dikkat çeken şehirlerinden Belgrad mutfak kültürüyle de davetkar seçenekler sunuyor. İşte yemeden dönmemeniz gereken lezzetler...
Sırbistan’ın başkenti Belgrad, Balkan coğrafyasında en çok turist çeken şehirler arasında yer alıyor. Tarihi, doğası ve renkli yaşantısıyla büyüleyen şehir, Türk mutfağına oldukça yakın, enfes lezzetleriyle de ilgi odağı oluyor. İşte, ülkesindeki en büyük şehir olma unvanını da taşıyan Belgrad’a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken en özel lezzetler…
Köfte ve kebap birleşti: Cevapi
Balkan ülkelerinin çoğunda kebap olarak adlandırılan köfte, Sırp mutfağında Cevapi adıyla yer buluyor. Klasik köfteden farklı olarak ince uzun küçük kebaplara benzeyen, et tadının yoğun olarak hissedildiği, hafif baharatlı cevapi oldukça uygun fiyatlara, yanında garnitürler ile enfes bir lezzet sunuyor.
Sos seven hamburger köftesi: Pljeskavica
Belgrad’ın fast food büfelerinden en sevilen restoranlarına kadar pek çok mekanda hazırlanan pljeskavica, yumuşak, tombul ve yuvarlak bir köfte çeşidi. Aslında hamburger köftesiyle hemen hemen aynı özelliklere sahip yiyecek, Sırp mutfağında kimi zaman sadece etin baharatlarla tatlandırılmasıyla, kimi zaman da jambon, kuyruk yağı, mısır, salam, peynir gibi malzemelerle birleşerek pişiriliyor. Mezeler, sebzeler ve soslar ile servis edilen köfte, damaklarda harika bir tat bırakıyor.
Etin rulo hali: Karađorđeva Šnicla
Sırpların çok sevilen bir diğer et yemeği Karađorđeva Šnicla, kırmızı etten dövülmüş orta kalınlıkta bir etin rulo hale getirilip kızgın yağda ya da ızgarada iyice kızartılıp pişirilmesiyle hazırlanıyor. Genellikle; haşlanmış sebze, yoğurtlu sos ve patates kızartması ile servis ediliyor.
Sırp mutfağının favori çorbası: Riblja Čorba
Sava ve Tuna Nehirleri'nin kenarına kurulmuş restoranlarda tadına bakabileceğiniz Riblja Čorba bir çeşit balık çorbası. Balık sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak lezzet en meşhur Sırp lezzetleri arasında yer alıyor.
Hem pratik hem lezzetli: Sırpska Salatası
Küçük parçalar halinde doğranmış domates, salatalık, biber ve beyaz peynirin buluştuğu Sırpska salatasını Belgrad’da bulunan tüm restoranlarda deneyebilir, et ile çok yakışan bu klasik lezzeti tadabilirsiniz.
Yumuşacık ve dolgulu: Krofne
Belgrad’da güne tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlerin ya da beş çayında lezzetli bir hamur işi tatlı yemeyi sevenlerin favorisi olacak krofne, yumuşacık, pofuduk, tombul ve marmelat dolgulu bir çörek çeşidi.
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