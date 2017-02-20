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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
20.02.2017 - 13:45, Son Güncelleme:

Hem vizesiz hem hesaplı Belgrad yeme-içme rehberi

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Hem vizesiz hem hesaplı Belgrad yeme-içme rehberi

Balkanlar'ın tarihi ve doğasıyla en çok dikkat çeken şehirlerinden Belgrad mutfak kültürüyle de davetkar seçenekler sunuyor. İşte yemeden dönmemeniz gereken lezzetler...

Sırbistan’ın başkenti Belgrad, Balkan coğrafyasında en çok turist çeken şehirler arasında yer alıyor. Tarihi, doğası ve renkli yaşantısıyla büyüleyen şehir, Türk mutfağına oldukça yakın, enfes lezzetleriyle de ilgi odağı oluyor. İşte, ülkesindeki en büyük şehir olma unvanını da taşıyan Belgrad’a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken en özel lezzetler…

Köfte ve kebap birleşti: Cevapi

Balkan ülkelerinin çoğunda kebap olarak adlandırılan köfte, Sırp mutfağında Cevapi adıyla yer buluyor. Klasik köfteden farklı olarak ince uzun küçük kebaplara benzeyen, et tadının yoğun olarak hissedildiği, hafif baharatlı cevapi oldukça uygun fiyatlara, yanında garnitürler ile enfes bir lezzet sunuyor.

Hem vizesiz hem hesaplı Belgrad yeme-içme rehberi

Sos seven hamburger köftesi: Pljeskavica

Belgrad’ın fast food büfelerinden en sevilen restoranlarına kadar pek çok mekanda hazırlanan pljeskavica, yumuşak, tombul ve yuvarlak bir köfte çeşidi. Aslında hamburger köftesiyle hemen hemen aynı özelliklere sahip yiyecek, Sırp mutfağında kimi zaman sadece etin baharatlarla tatlandırılmasıyla, kimi zaman da jambon, kuyruk yağı, mısır, salam, peynir gibi malzemelerle birleşerek pişiriliyor. Mezeler, sebzeler ve soslar ile servis edilen köfte, damaklarda harika bir tat bırakıyor.

Etin rulo hali: Karađorđeva Šnicla

Sırpların çok sevilen bir diğer et yemeği Karađorđeva Šnicla, kırmızı etten dövülmüş orta kalınlıkta bir etin rulo hale getirilip kızgın yağda ya da ızgarada iyice kızartılıp pişirilmesiyle hazırlanıyor. Genellikle; haşlanmış sebze, yoğurtlu sos ve patates kızartması ile servis ediliyor.

Sırp mutfağının favori çorbası: Riblja Čorba  

Sava ve Tuna Nehirleri'nin kenarına kurulmuş restoranlarda tadına bakabileceğiniz Riblja Čorba bir çeşit balık çorbası. Balık sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak lezzet en meşhur Sırp lezzetleri arasında yer alıyor.

Hem vizesiz hem hesaplı Belgrad yeme-içme rehberi

Hem pratik hem lezzetli: Sırpska Salatası

Küçük parçalar halinde doğranmış domates, salatalık, biber ve beyaz peynirin buluştuğu Sırpska salatasını Belgrad’da bulunan tüm restoranlarda deneyebilir, et ile çok yakışan bu klasik lezzeti tadabilirsiniz.

Yumuşacık ve dolgulu: Krofne

Belgrad’da güne tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlerin ya da beş çayında lezzetli bir hamur işi tatlı yemeyi sevenlerin favorisi olacak krofne, yumuşacık, pofuduk, tombul ve marmelat dolgulu bir çörek çeşidi.

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