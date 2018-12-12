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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
12.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Hellim peyniri nasıl kızartılır?

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Hellim peyniri nasıl kızartılır?

Hellim peyniri, koyun, keçi ya da çiğ inek sütünden yapılan bir peynir türüdür. Kıbrıs’la özdeşleşen hellim peyniri, genellikle kızartılarak tüketilmekte, makarnalarda, çorbalarda ve salatalarda da kullanılmaktadır. Peki, hellim peyniri nasıl kızartılır?

Her ülkenin kendine has lezzetleri var. Örneğin Kıbrıs’ta meşhur olan lezzetlerin başında hellim peyniri geliyor. Hafif uzayan ve orta sertliğe sahip olan hellim peyniri,  tuzlu bir peynir olma özelliği taşımaktadır. Kahvaltılarda kızartma olarak tüketilen hellim peyniri, makarna ve salatalara tat vermek için de kullanılıyor.

HELLİM NASIL KIZARTILIR?

Hellim peyniri fazla tuzlu bir peynir olduğu için bir miktar suda bekletilmelidir. Daha sonra orta kalınlıktaki şeritler halinde kesilir. Yağsız tavada sade olarak önlü arkalı pişirilir. Sıcak servis yapılır.

ZAHTERLİ HELLİM KIZARTMASI

• 170 gram yoğurt
• 1 kalın dilimlenmiş limon
• 1 çorba kaşığı biber salçası
• 3 yemek kaşığı zahter
• 75 gram un
• 500 gram hellim
• Kızartmak için sıvı yağ
• Nane

Izgara sebzeli hellim sandviç tarifi
Izgara sebzeli hellim sandviç tarifi

Hazırlanışı

Yoğurdu, limon kabuğu ve biraz baharat ile karıştırın, sonra biber salçasını rastgele karıştırın ve sosunuzu hazır edin. Bir tabakta zahter ve unu karıştırın. Daha sonra hellimleri dilimleyip üzeri iyice kaplanacak şekilde bu karışımda yuvarlayın.Hellimleri toplu halde kızgın yağa atın ve 2 dakika kadar altın rengi alana kadar kızartın. Tavadan çıkarıp peçete serilmiş bir tabağa alın. Yanına dilerseniz ekmek de kızartabilirsiniz.Hellimlerin üzerine nane ve biraz daha zahter serpin ve hazırladığınız sosla birlikte servis edin.

Saganaki tarifi
Saganaki tarifi

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