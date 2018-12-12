Hellim peyniri nasıl kızartılır?
Hellim peyniri, koyun, keçi ya da çiğ inek sütünden yapılan bir peynir türüdür. Kıbrıs’la özdeşleşen hellim peyniri, genellikle kızartılarak tüketilmekte, makarnalarda, çorbalarda ve salatalarda da kullanılmaktadır. Peki, hellim peyniri nasıl kızartılır?
Her ülkenin kendine has lezzetleri var. Örneğin Kıbrıs’ta meşhur olan lezzetlerin başında hellim peyniri geliyor. Hafif uzayan ve orta sertliğe sahip olan hellim peyniri, tuzlu bir peynir olma özelliği taşımaktadır. Kahvaltılarda kızartma olarak tüketilen hellim peyniri, makarna ve salatalara tat vermek için de kullanılıyor.
HELLİM NASIL KIZARTILIR?
Hellim peyniri fazla tuzlu bir peynir olduğu için bir miktar suda bekletilmelidir. Daha sonra orta kalınlıktaki şeritler halinde kesilir. Yağsız tavada sade olarak önlü arkalı pişirilir. Sıcak servis yapılır.
ZAHTERLİ HELLİM KIZARTMASI
• 170 gram yoğurt
• 1 kalın dilimlenmiş limon
• 1 çorba kaşığı biber salçası
• 3 yemek kaşığı zahter
• 75 gram un
• 500 gram hellim
• Kızartmak için sıvı yağ
• Nane
Hazırlanışı
Yoğurdu, limon kabuğu ve biraz baharat ile karıştırın, sonra biber salçasını rastgele karıştırın ve sosunuzu hazır edin. Bir tabakta zahter ve unu karıştırın. Daha sonra hellimleri dilimleyip üzeri iyice kaplanacak şekilde bu karışımda yuvarlayın.Hellimleri toplu halde kızgın yağa atın ve 2 dakika kadar altın rengi alana kadar kızartın. Tavadan çıkarıp peçete serilmiş bir tabağa alın. Yanına dilerseniz ekmek de kızartabilirsiniz.Hellimlerin üzerine nane ve biraz daha zahter serpin ve hazırladığınız sosla birlikte servis edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle