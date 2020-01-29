MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Hamur İşi Tarifleri Haberleri Hayrat semseği (Kırk semseği) tarifi
GeriHamur İşi Tarifleri Hayrat semseği (Kırk semseği) tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hamur İşi Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 29.01.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

Hayrat semseği (Kırk semseği) tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayrat semseği (Kırk semseği) tarifi

Kırk semseği olarak da bilinen hayrat semseği, Kilis’te özel günlerde yapılan ve eşe dosta dağıtılan bir tür hamur işi. Görüntüsü ve lezzeti çiböreğe benzeyen hayrat semseği benzeri bir başka hamur işi de Mardin’de sembusek adıyla karşımıza çıkıyor. O halde sözü daha fazla uzatmadan çok beğeneceğinize emin olduğumuz kırk semseği tarifimize geçelim…

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı pekmez
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • 1 çay bardağı pirinç
  • 500 gram yağsız kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

Kızartmak için:

  • Zeytinyağı

Hazırlanışı

Pirinçleri 1,5 su bardağı suda suyu tamamen çekene kadar haşlayın.

Yumurta, pekmez, su ve tuzu karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru dinlenmesi için kenara alın.

Bu esnada soğanları incecik doğrayın.

Sıvı yağ tavada kızdırıp önce soğanları sonra da kıymayı kavurun.

Kıyma suyunu çekince tuzu ve karabiberi de ilave edin.

Ocaktan aldığınız kıymaya haşlanmış pirinci ekleyip karıştırın.

Dinlenen hamuru iki parçaya ayırın ve parçaları yufka inceliğinde açın.

Yufkalardan birinin üzerine iç harcı öbekler halinde dağıtın.

İkinci yufkayı da harcın üzerine yerleştirin.

Harçlar ortada kalacak şekilde hamurları kenarlardan kesin.

Sıvı yağı kızdırıp kestiğiniz hamurları pembeleşene kadar yağda kızartın.

Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi