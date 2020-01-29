Hayrat semseği (Kırk semseği) tarifi
Kırk semseği olarak da bilinen hayrat semseği, Kilis’te özel günlerde yapılan ve eşe dosta dağıtılan bir tür hamur işi. Görüntüsü ve lezzeti çiböreğe benzeyen hayrat semseği benzeri bir başka hamur işi de Mardin’de sembusek adıyla karşımıza çıkıyor. O halde sözü daha fazla uzatmadan çok beğeneceğinize emin olduğumuz kırk semseği tarifimize geçelim…
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı pekmez
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- 1 çay bardağı pirinç
- 500 gram yağsız kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
Kızartmak için:
- Zeytinyağı
Hazırlanışı
Pirinçleri 1,5 su bardağı suda suyu tamamen çekene kadar haşlayın.
Yumurta, pekmez, su ve tuzu karıştırın.
Unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru dinlenmesi için kenara alın.
Bu esnada soğanları incecik doğrayın.
Sıvı yağ tavada kızdırıp önce soğanları sonra da kıymayı kavurun.
Kıyma suyunu çekince tuzu ve karabiberi de ilave edin.
Ocaktan aldığınız kıymaya haşlanmış pirinci ekleyip karıştırın.
Dinlenen hamuru iki parçaya ayırın ve parçaları yufka inceliğinde açın.
Yufkalardan birinin üzerine iç harcı öbekler halinde dağıtın.
İkinci yufkayı da harcın üzerine yerleştirin.
Harçlar ortada kalacak şekilde hamurları kenarlardan kesin.
Sıvı yağı kızdırıp kestiğiniz hamurları pembeleşene kadar yağda kızartın.
Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…