Hayrabolu tatlısı tarifi

Yöresel tatlıları sevenlerin çok beğeneceğine emin olduğumuz bir lezzet Hayrabolu tatlısı. Adını Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden alan bu şerbetli tatlının hamuru, tuzsuz peynir, yumurta, un ve irmikle hazırlanıyor ve lezzetine kesinlikle doyum olmuyor. Siz de pratik ama lezzet deposu bir tatlı arıyorsanız, kadı tatlısı olarak da bilinen Hayrabolu tatlısını mutlaka denemelisiniz.
Hamuru için:
Şerbeti için:
Üzeri için:
Tuzsuz peyniri mutfak robotundan geçirin veya çatalla tamamen ezin.
Peynirleri derin bir karıştırma kabına alın.
6 yumurtayı ve iki yumurtanın sarısını peynirin içine ekleyin.
Un, irmik, karbonat, vanilya ve tuzu da peynirli yumurta karışımına ilave edilin.
Kaptaki karışımı, kulak memesi kıvamına gelene kadar güzelce yoğurun.
Hamurunuz hazır. Elinizle veya dondurma kepçesi kullanarak hamuru şekillendirin.
Eğer dondurma kepçesi kullanacaksanız, hamurun yapışmasını önlemek için ara sıra kepçeyi yağlamayı unutmayın.
Hamur toplarınızı yağladığınız fırın tepsisine dizin.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 45 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.
Hayrabolu tatlınızı fırından çıkardıktan sonra soğuması için bekletin.
Bu sırada tatlıların şerbeti güzelce çekmesi için kürdan veya çatalla delin.
Şerbetini hazırlayın. Su ve toz şekeri bir tencerede kaynatıp limon suyunu ilave edin.
Şerbet güzelce kaynayınca tatlıları yavaş yavaş içine atın.
Tatlılar şerbeti çekene kadar, yaklaşık 20 dakika ara sıra çevirip kepçeyle bastırarak tencereyi kaynatmaya devam edin.
Delikli bir kepçe yardımıyla top şeklindeki tatlılarınızı çıkarıp soğutun.
Hamurları ortadan ikiye bölüp arasına kaymak sürün.
Üzerine tahin gezdirip Antep fıstığı serpin. Afiyet olsun...