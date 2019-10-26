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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Hayrabolu tatlısı tarifi
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Hayrabolu tatlısı tarifi

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Hayrabolu tatlısı tarifi

Yöresel tatlıları sevenlerin çok beğeneceğine emin olduğumuz bir lezzet Hayrabolu tatlısı. Adını Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden alan bu şerbetli tatlının hamuru, tuzsuz peynir, yumurta, un ve irmikle hazırlanıyor ve lezzetine kesinlikle doyum olmuyor. Siz de pratik ama lezzet deposu bir tatlı arıyorsanız, kadı tatlısı olarak da bilinen Hayrabolu tatlısını mutlaka denemelisiniz.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 kilogram tuzsuz peynir
  • 8 yumurta
  • 250 gram un
  • 250 gram irmik
  • 2 çay kaşığı karbonat
  • 1 paket vanilya
  • Tuz

Şerbeti için:

  • 1250 mililitre su
  • 1 kilogram toz şeker
  • 2 damla limon suyu

Üzeri için:

  • Tahin
  • Kaymak veya dondurma
  • Antep fıstığı

Hazırlanışı

Tuzsuz peyniri mutfak robotundan geçirin veya çatalla tamamen ezin.

Peynirleri derin bir karıştırma kabına alın.

6 yumurtayı ve iki yumurtanın sarısını peynirin içine ekleyin.

Un, irmik, karbonat, vanilya ve tuzu da peynirli yumurta karışımına ilave edilin.

Kaptaki karışımı, kulak memesi kıvamına gelene kadar güzelce yoğurun.

Hamurunuz hazır. Elinizle veya dondurma kepçesi kullanarak hamuru şekillendirin.

Eğer dondurma kepçesi kullanacaksanız, hamurun yapışmasını önlemek için ara sıra kepçeyi yağlamayı unutmayın.

Hamur toplarınızı yağladığınız fırın tepsisine dizin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 45 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Hayrabolu tatlınızı fırından çıkardıktan sonra soğuması için bekletin.

Bu sırada tatlıların şerbeti güzelce çekmesi için kürdan veya çatalla delin.

Şerbetini hazırlayın. Su ve toz şekeri bir tencerede kaynatıp limon suyunu ilave edin.

Şerbet güzelce kaynayınca tatlıları yavaş yavaş içine atın.

Tatlılar şerbeti çekene kadar, yaklaşık 20 dakika ara sıra çevirip kepçeyle bastırarak tencereyi kaynatmaya devam edin.

Delikli bir kepçe yardımıyla top şeklindeki tatlılarınızı çıkarıp soğutun.

Hamurları ortadan ikiye bölüp arasına kaymak sürün.

Üzerine tahin gezdirip Antep fıstığı serpin. Afiyet olsun...

Şekerpare | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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