MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Hayır (kamhi) çorbası tarifi
ORTA ZORLUKTA

Hayır (kamhi) çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayır (kamhi) çorbası tarifi

Hayır (kamhi) çorbası, Adana mutfağına ait bir lezzet. Genellikle hayırseverler tarafından büyük kazanlarda yaptırılıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı için bu ismi almış. Ancak adının çorba olmasına bakmayın, hem malzemeleri hem de kıvamıyla oldukça doyurucu bir yemek bu. Görüntüsü ve lezzetiyle keşkeğe oldukça benzeyen hayır çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram aşurelik buğday
  • 500 gram kuzu gerdan eti
  • 1 su bardağı nohut
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Kimyon
  • Karabiber

Hazırlanışı

Nohutları ve aşurelik buğdayları bir gece önceden suda ıslatın.

Ertesi gün sularını süzüp tencereye aktarın.

Üzerine eti de ilave edin.

Tatlandıracak kadar da tuz ilave ederek üzerini geçecek kadar suda haşlanmaya bırakın.

Suyu azaldıkça kaynar su ekleyin ve kemikler etten ayrılacak kadar yumuşayana dek pişirin.

Etler gevşeyince kemikleri tencereden alın.

Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırarak buğdayların özleşmesini sağlayın.

Muhallebi kıvamına geldiğinde altını kapatın.

Çorbanızı kaselere bölüştürüp üzerine ayrı bir yerde kızdırdığınız tereyağını gezdirin.

Karabiber ve kimyon serperek sıcak servis edin. Afiyet olsun…

hayır çorbası nasıl yapılır hayır çorbası tarifi yöresel lezzetler Adana mutfağı
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Ezogelin çorbası tarifi

Köme çorbası tarifi

Urfa lebenisi tarifi

Yarmalı köy tarhanası tarifi