Hayır (kamhi) çorbası tarifi

Hayır (kamhi) çorbası, Adana mutfağına ait bir lezzet. Genellikle hayırseverler tarafından büyük kazanlarda yaptırılıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı için bu ismi almış. Ancak adının çorba olmasına bakmayın, hem malzemeleri hem de kıvamıyla oldukça doyurucu bir yemek bu. Görüntüsü ve lezzetiyle keşkeğe oldukça benzeyen hayır çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Nohutları ve aşurelik buğdayları bir gece önceden suda ıslatın.
Ertesi gün sularını süzüp tencereye aktarın.
Üzerine eti de ilave edin.
Tatlandıracak kadar da tuz ilave ederek üzerini geçecek kadar suda haşlanmaya bırakın.
Suyu azaldıkça kaynar su ekleyin ve kemikler etten ayrılacak kadar yumuşayana dek pişirin.
Etler gevşeyince kemikleri tencereden alın.
Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırarak buğdayların özleşmesini sağlayın.
Muhallebi kıvamına geldiğinde altını kapatın.
Çorbanızı kaselere bölüştürüp üzerine ayrı bir yerde kızdırdığınız tereyağını gezdirin.
Karabiber ve kimyon serperek sıcak servis edin. Afiyet olsun…