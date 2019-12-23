Hayır (kamhi) çorbası tarifi

Hayır (kamhi) çorbası, Adana mutfağına ait bir lezzet. Genellikle hayırseverler tarafından büyük kazanlarda yaptırılıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı için bu ismi almış. Ancak adının çorba olmasına bakmayın, hem malzemeleri hem de kıvamıyla oldukça doyurucu bir yemek bu. Görüntüsü ve lezzetiyle keşkeğe oldukça benzeyen hayır çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…