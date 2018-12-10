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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.12.2018 - 17:34, Son Güncelleme:

Haydari nasıl yapılır? Haydarinin malzemeleri nelerdir?

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Haydari nasıl yapılır? Haydarinin malzemeleri nelerdir?

Haydari meze sofralarının en sevilen lezzetlerinin başında gelir. Çok temel birkaç malzemeyle çok nefis sonuçlar elde etmek isteyenler için çok uygun bir tarif olan haydarinin yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunur. Bu noktalara dikkat ederseniz ortaya enfes bir haydari çıkmaması imkansız. İşte püf noktalarıyla haydari tarifi.

Haydarinin kıvamlı ve lezzetli olması için dikkat edilmesi gereken püf noktalarının başında yoğurt gelir. Yoğurdun süzme yoğurt olması, haydarinin kıvamı için en önemli detaydır. Eğer süzme yoğurdunuz yoksa haydari yapmadan önce normal yoğurdu bir beze ya da torbaya dökerek suyunu süzmelisiniz. Suyu süzülen yoğurdun hacminin azalacağınızı aklınızda tutmalı ve miktarı buna göre ayarlamalısınız.

Haydarinin lezzetinin bir diğer kritik öğesi de beyaz peynirdir. Haydariye koyduğunuz beyaz peynirin Ezine peyniri gibi yağlı bir çeşit olması, peynirin kolayca ezilmesini ve yoğurdun içinde daha homojen bir biçimde karışmasını sağlar.

Haydariye ekleyeceğiniz yeşillik genellikle dereotu ve kuru nane olur. Ancak siz bu yeşillikleri sevmiyorsanız maydanoz gibi başka yeşilliklerle de haydari yapmayı deneyebilirsiniz. Haydariye dövülmüş ceviz közlenip ezilmiş patlıcan ekleyerek farklı lezzette mezeler elde edebilirsiniz.

Peki haydari nasıl yapılır? İşte malzemeler ve tarif:

6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tutam dereotu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
Yarım çay kaşığı tuz
1 dilim beyaz peynir
1 diş sarımsak

Beyaz peyniri çatalla ezin. Dereotunu ince ince kıyın. Tereyağını kızdırın, naneleri içine atın. Ardından ılınması için bir kenara alın. 

Yoğurdu karıştırma kabına alın. Beyaz peynir, dereotu, naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine dereotu serperek servis edin.

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