Haydari nasıl yapılır? Haydarinin malzemeleri nelerdir?
Haydari meze sofralarının en sevilen lezzetlerinin başında gelir. Çok temel birkaç malzemeyle çok nefis sonuçlar elde etmek isteyenler için çok uygun bir tarif olan haydarinin yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunur. Bu noktalara dikkat ederseniz ortaya enfes bir haydari çıkmaması imkansız. İşte püf noktalarıyla haydari tarifi.
Haydarinin kıvamlı ve lezzetli olması için dikkat edilmesi gereken püf noktalarının başında yoğurt gelir. Yoğurdun süzme yoğurt olması, haydarinin kıvamı için en önemli detaydır. Eğer süzme yoğurdunuz yoksa haydari yapmadan önce normal yoğurdu bir beze ya da torbaya dökerek suyunu süzmelisiniz. Suyu süzülen yoğurdun hacminin azalacağınızı aklınızda tutmalı ve miktarı buna göre ayarlamalısınız.
Haydarinin lezzetinin bir diğer kritik öğesi de beyaz peynirdir. Haydariye koyduğunuz beyaz peynirin Ezine peyniri gibi yağlı bir çeşit olması, peynirin kolayca ezilmesini ve yoğurdun içinde daha homojen bir biçimde karışmasını sağlar.
Haydariye ekleyeceğiniz yeşillik genellikle dereotu ve kuru nane olur. Ancak siz bu yeşillikleri sevmiyorsanız maydanoz gibi başka yeşilliklerle de haydari yapmayı deneyebilirsiniz. Haydariye dövülmüş ceviz közlenip ezilmiş patlıcan ekleyerek farklı lezzette mezeler elde edebilirsiniz.
Peki haydari nasıl yapılır? İşte malzemeler ve tarif:
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tutam dereotu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
Yarım çay kaşığı tuz
1 dilim beyaz peynir
1 diş sarımsak
Beyaz peyniri çatalla ezin. Dereotunu ince ince kıyın. Tereyağını kızdırın, naneleri içine atın. Ardından ılınması için bir kenara alın.
Yoğurdu karıştırma kabına alın. Beyaz peynir, dereotu, naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine dereotu serperek servis edin.
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