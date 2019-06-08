Havyar nedir, nasıl elde edilir?
Protein ve vitamin bileşimi açısından son derece zengin olan havyar, sağladığı faydalarla olduğu kadar pahalı fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İnsan sağlığı açısından çok önemli olan omega 3 bileşimini bol miktarda barındıran havyar, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Peki, havyar nedir, nasıl elde edilir?
Havyar, gastronomide her çeşit balık yumurtasına verilen addır. Bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerlidir. Mersin ve çiroz balıkları canlı olarak yakalanır, içlerinden yumurtaları çıkarılır ve karınları dikilerek tekrar suya bırakılır. Bu şekilde, bir balıktan 3-4 kez havyar elde edilebilir. Tuzlanıp kutulanan havyarlar yüksek fiyattan bütün Dünya'ya satılır. Siyah havyarın en makbul ve pahalı cinsi beluga havyarıdır. Somondan elde edilen kırmızı havyar ise siyahı kadar değerli değildir.
Havyar nasıl elde edilir?
Asıl değerli olan taze balıktan yapılan havyardır. Taze balığın havyarını alabilmek için karnı kesilir. Havyar alınır, kesilen karın dikilir ve tekrar balık suya bırakılır. Bu şekilde bir balıktan 3-4 defa havyar elde edilebilir.