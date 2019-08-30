Havuçlu portakallı kek nasıl yapılır?
Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi
3 adet orta boy yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ceviz içi
2 su bardağı havuç rendesi
1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
1 tatlı kaşığı tarçın
1-2 damla vanilya aroması
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
Yapılışı:
Yumurtaları ve toz şekeri kar gibi oluncaya kadar çırpın.
Sıvı yağı ilave ederek çırpmaya devam edin.
Unu, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesini ve tarçını ilave ederek karıştırın.
Rendelediğiniz havuçları ve ceviz kırıklarını ilave ederek karıştırın.
Kek kalıbını yağlayın ve kek karışımını kalıba boşaltın.
İnce dilimlediğiniz portakalı kek karışımının üstüne dizin.
180 derece önceden ısıttığınız fırında 45 dakika pişirin.
Oda sıcaklığına gelen keki kalıptan çıkartın.
Dilimleyerek servis yapın.