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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.08.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Havuçlu portakallı kek nasıl yapılır?

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Havuçlu portakallı kek nasıl yapılır?

Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi

HAVUÇLU PORTAKALLI KEK

3 adet orta boy yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı havuç rendesi

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı tarçın

1-2 damla vanilya aroması

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Yapılışı:

Yumurtaları ve toz şekeri kar gibi oluncaya kadar çırpın.

Sıvı yağı ilave ederek çırpmaya devam edin.

Unu, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesini ve tarçını ilave ederek karıştırın.

Rendelediğiniz havuçları ve ceviz kırıklarını ilave ederek karıştırın.

Kek kalıbını yağlayın ve kek karışımını kalıba boşaltın.

İnce dilimlediğiniz portakalı kek karışımının üstüne dizin.

180 derece önceden ısıttığınız fırında 45 dakika pişirin.

Oda sıcaklığına gelen keki kalıptan çıkartın.

Dilimleyerek servis yapın.

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