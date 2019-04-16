Havuçlu cevizli pasta tarifi

Ailenize daha sağlıklı bir pasta alternatifi sunmak isterseniz, havuçlu cevizli pasta tarifimiz tam size göre. Ceviz, havuç ve kremanın birleşmesiyle ortaya çıkan enfes bir tatlı, havuçlu cevizli pasta. Bu çok lezzetli pastamızı denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
Keki için:
Kreması için:
Üzeri için:
Keki yapmakla başlayın. Yumurtaları ve şekeri iyice beyazlaşana kadar çırpın.
Üzerlerine süt ve sıvı yağı ilave edip güzelce karıştırın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyip karışıma ilave edin.
Son olarak ceviz, havuç ve tarçını da ekleyip güzelce karıştırın.
Hazırladığınız karışımı yağladığınız fırın kabına boşaltın.
Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişirin.
Pişen keki fırından çıkardıktan sonra ılınmaya bırakın.
Bu arada kremasını hazırlayın.
Süt, şeker, un ve nişastayı derin bir tencerede birleştirip kaynatın.
Kremayı iyice koyulaşana kadar pişirin.
Daha sonra koyulaşan kremayı ocaktan alın.
Vanilya ve tereyağını ekleyin.
Güzelce karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın.
Sıcak kremayı ılınmış kekin üzerine dökün.
Pastanız hazır, oda ısısında ılınmaya bırakın.
Oda sıcaklığına gelen pastayı 4 saat buzdolabında dinlendirin.
İyice kıvamını alan pastanın üzerine Hindistan cevizini serpin ve dilediğiniz gibi süsleyin.
Dilimleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.