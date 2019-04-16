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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pasta Tarifleri>Havuçlu cevizli pasta tarifi
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Havuçlu cevizli pasta tarifi

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Havuçlu cevizli pasta tarifi

Ailenize daha sağlıklı bir pasta alternatifi sunmak isterseniz, havuçlu cevizli pasta tarifimiz tam size göre. Ceviz, havuç ve kremanın birleşmesiyle ortaya çıkan enfes bir tatlı, havuçlu cevizli pasta. Bu çok lezzetli pastamızı denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Keki için:

  • 3 yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 tepeleme yemek kaşığı un
  • 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

Üzeri için:

  • Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Keki yapmakla başlayın. Yumurtaları ve şekeri iyice beyazlaşana kadar çırpın.

Üzerlerine süt ve sıvı yağı ilave edip güzelce karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyip karışıma ilave edin.

Son olarak ceviz, havuç ve tarçını da ekleyip güzelce karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yağladığınız fırın kabına boşaltın.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişirin.

Pişen keki fırından çıkardıktan sonra ılınmaya bırakın.

Bu arada kremasını hazırlayın.

Süt, şeker, un ve nişastayı derin bir tencerede birleştirip kaynatın.

Kremayı iyice koyulaşana kadar pişirin.

Daha sonra koyulaşan kremayı ocaktan alın.

Vanilya ve tereyağını ekleyin.

Güzelce karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın.

Sıcak kremayı ılınmış kekin üzerine dökün.

Pastanız hazır, oda ısısında ılınmaya bırakın.

Oda sıcaklığına gelen pastayı 4 saat buzdolabında dinlendirin.

İyice kıvamını alan pastanın üzerine Hindistan cevizini serpin ve dilediğiniz gibi süsleyin.

Dilimleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

Fotoğraf: Ingimage
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