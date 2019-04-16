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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.04.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Havuç tarator nasıl yapılır? Havuç tarator tarifi

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Havuç tarator nasıl yapılır? Havuç tarator tarifi

Az malzemeyle çok lezzetli sonuç elde edeceğiniz bir mezedir, havuç tarator. Peki havuç tarator nasıl yapılır? Havuç tarator yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve havuç tarator tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

4 kişilik havuç tarator hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:

6 adet havuç

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı süzme yoğurt

Havuç tarator tarifi
Havuç tarator tarifi

Daha farklı aromalarla zenginleştirmek isterseniz, malzemelere 2 çay kaşığı köri tozu ve dövülmüş ceviz içi de ilave edebilirsiniz.

Bir tavayı ocağa alın ve ısıtın. Bu sırada havuçları güzelce yıkayıp rendeleyin.

Rendelenmiş havuçları ve sıvı yağı ısıtılmış tavada yumuşayana kadar pişirin. Tavayı önceden ısıtmış olmaya özen gösterin, bu işlem havuçların yumuşamasını hızlandıracaktır. Havuçlar yeteri kadar yumuşayınca tavayı ocaktan alıp, soğutun.

Tarator tarifi
Tarator tarifi

Sarımsakları dövün. Süzme yoğurt ve dövülmüş sarımsak parçalarını derin bir karıştırma kabında birleştirin. Tuzunu da ilave edip güzelce çırpın.

Bu sırada soğuyan havuçları, çırptığınız yoğurtlu karışımın içine aktarıp, karıştırın. Havuç taratorunuz hazır. Servis edene kadar buzdolabında hava almayacak bir şekilde bekletin.

Servis edeceğiniz zaman, buzdolabından çıkarın ve üzerinde zeytinyağı gezdirin. Ceviz veya zeytin ile çeşitlendirebilirsiniz, afiyet olsun.

Yoğurt evde nasıl yapılır? İşte tarifi ve ipuçlarıYoğurt sağlıklı beslenmek isteyenlerin sofralarından eksik etmemeleri gereken bir besin. Ancak marketlerden alınan yoğurtların içindeki katkı maddeleri birçok kişinin aklını karıştırıyor. Yoğurdunu evde yapıp gönül rahatlığıyla yemek isteyenlerin bilmesi gerekenleri derledik.
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