Havuç tarator nasıl yapılır? Havuç tarator tarifi
Az malzemeyle çok lezzetli sonuç elde edeceğiniz bir mezedir, havuç tarator. Peki havuç tarator nasıl yapılır? Havuç tarator yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve havuç tarator tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
4 kişilik havuç tarator hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:
6 adet havuç
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 su bardağı süzme yoğurt
Daha farklı aromalarla zenginleştirmek isterseniz, malzemelere 2 çay kaşığı köri tozu ve dövülmüş ceviz içi de ilave edebilirsiniz.
Bir tavayı ocağa alın ve ısıtın. Bu sırada havuçları güzelce yıkayıp rendeleyin.
Rendelenmiş havuçları ve sıvı yağı ısıtılmış tavada yumuşayana kadar pişirin. Tavayı önceden ısıtmış olmaya özen gösterin, bu işlem havuçların yumuşamasını hızlandıracaktır. Havuçlar yeteri kadar yumuşayınca tavayı ocaktan alıp, soğutun.
Sarımsakları dövün. Süzme yoğurt ve dövülmüş sarımsak parçalarını derin bir karıştırma kabında birleştirin. Tuzunu da ilave edip güzelce çırpın.
Bu sırada soğuyan havuçları, çırptığınız yoğurtlu karışımın içine aktarıp, karıştırın. Havuç taratorunuz hazır. Servis edene kadar buzdolabında hava almayacak bir şekilde bekletin.
Servis edeceğiniz zaman, buzdolabından çıkarın ve üzerinde zeytinyağı gezdirin. Ceviz veya zeytin ile çeşitlendirebilirsiniz, afiyet olsun.
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