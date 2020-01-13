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Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.01.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Havuç ekşilemesi tarifi

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Havuç ekşilemesi tarifi

Havuç ekşilemesi, Kahramanmaraş mutfağına ait bir tür salata. Adından da anlayabileceğiniz gibi havuca, sumak ya da nar ekşisi gibi bir sos ilave edilmesiyle yapılıyor. Genellikle Acem pilavının yanında servis edilen bu salatayı siz de evinizde kolayca yapıp sofranıza misafir edebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz havuç ekşilemesi tarifimiz…

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 4-5 adet havuç
  • 3-4 diş sarımsak
  • Nar ya da sumak ekşisi
  • Kuru nane
  • Tuz

Hazırlanışı

Havuçları rendeleyip salata kasesine aktarın.

Üzerine nar ya da sumak ekşisini ilave edin. (Çok ekşi sevmezseniz sosu sulandırabilirsiniz.)

Sarımsakları ezip tuzla birlikte havuçlara ekleyin.

Salatayı harmanlayın.

Üzerine bolca kuru nane serpip servis edin. Afiyet olsun…

 

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