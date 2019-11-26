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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
26.11.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç dilim baklava tarifi

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Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç dilim baklava tarifi

Türk mutfağı ile özdeşleşen ve vazgeçilmez tatlılardan olan baklavanın seveni de çeşidi de çok. Genellikle antep fıstığıyla yapılan havuç dilim baklava da bunlardan biri. Antep yöresine has olan bir baklava olan havuç dilim baklavanın farkı şeklinin yanı sıra şerbetinde. Peki, Havuç dilim baklava nasıl yapılır?

avuç Dilimi Baklava, kolay hazırlayabileceğiniz ve daha çok Antep yöresine has olan bir baklava çeşididir.Son yıllarda klasik baklavadan daha fazla tercih edilen havuç dilim baklavayı evde de denemeye dersiniz? Havuç dilim baklava için ihtiyacınız olan iki şey var: Gerekli malzemeler ve püf noktalar. Havuç dilim baklava çok daha fazla şerbetli olması ile bilinir ve özellikle havuç şeklinde uzun ve üçgen dilimler kesilir. Yaz-kış mevsimsiz bir lezzet olan havuç dilim baklavayı dilerseniz arasına kaymak dilerseniz de üzerine dondurma koyarak sunabilirsiniz. İşte, adım adım havuç dilim baklava tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı su
2 adet yumurta
Yarım çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
Fıstık içi ya da ceviz
Aldığı kadar un
Nişasta
Tereyağı
Sıvı yağ

Baklava kreması için

2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı irmik
Şerbet için:
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker

Havuç dilim baklava nasıl yapılır?

Nişasta ve fıstık içi hariç tüm malzemeleri bir kapta hepsi karışana kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kapatarak 20 dakika dinlendirin.

Hamuru 40 parçaya bölün ve beze yapın. Kurumaması için bezelerin üzerini nemli bir bezle örtün. 5 bezeyi alın her birini elinizle çay tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta serperek üst üste koyun. Geri kalan bezeleri de bu şekilde beşerli olarak hazırlayın. Aralarına bol nişasta serpmeyi unutmayın. Hepsi bittikten sonra üst üste hazırladığınız beşerli bezeleri merdane yardımıyla biraz büyütün ve yeniden aralarını açarak nişasta serpin. 5 dakika dinlendirin ve tepsi büyüklüğünde açın.

Baklava kreması için tencereye sütü ve irmiği koyun. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Her katın üzerine az yağ sürerek 20 kat yufkayı tepsiye serin. Baklava kremasını sürün ve isteğe göre fıstık içi ya da ceviz serpin üstüne yeniden 20 katı aralara yağ sürerek serin. İstediğiniz şekilde kesin ve önceden erittiğiniz tereyağı ve sıvı yağ karışımını dökün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Şerbet için suyu ve şekeri bir tencereye koyun ve şekerler eriyene kadar kaynatın. Kaynayınca içine 1 dilim limon atın. Koyulaşınca ocaktan alın. Baklavayı fırından çıkarıp biraz soğuyunca üzerine hazırladığınız ılık şerbeti dökün.

Havuç dilim baklavaya alternatif fıstık sarma

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