Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç dilim baklava tarifi

avuç Dilimi Baklava, kolay hazırlayabileceğiniz ve daha çok Antep yöresine has olan bir baklava çeşididir.Son yıllarda klasik baklavadan daha fazla tercih edilen havuç dilim baklavayı evde de denemeye dersiniz? Havuç dilim baklava için ihtiyacınız olan iki şey var: Gerekli malzemeler ve püf noktalar. Havuç dilim baklava çok daha fazla şerbetli olması ile bilinir ve özellikle havuç şeklinde uzun ve üçgen dilimler kesilir. Yaz-kış mevsimsiz bir lezzet olan havuç dilim baklavayı dilerseniz arasına kaymak dilerseniz de üzerine dondurma koyarak sunabilirsiniz. İşte, adım adım havuç dilim baklava tarifi...

Malzemeler



1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

2 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

Fıstık içi ya da ceviz

Aldığı kadar un

Nişasta

Tereyağı

Sıvı yağ



Baklava kreması için



2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı irmik

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker



Havuç dilim baklava nasıl yapılır?



Nişasta ve fıstık içi hariç tüm malzemeleri bir kapta hepsi karışana kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kapatarak 20 dakika dinlendirin.

Hamuru 40 parçaya bölün ve beze yapın. Kurumaması için bezelerin üzerini nemli bir bezle örtün. 5 bezeyi alın her birini elinizle çay tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta serperek üst üste koyun. Geri kalan bezeleri de bu şekilde beşerli olarak hazırlayın. Aralarına bol nişasta serpmeyi unutmayın. Hepsi bittikten sonra üst üste hazırladığınız beşerli bezeleri merdane yardımıyla biraz büyütün ve yeniden aralarını açarak nişasta serpin. 5 dakika dinlendirin ve tepsi büyüklüğünde açın.

Baklava kreması için tencereye sütü ve irmiği koyun. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Her katın üzerine az yağ sürerek 20 kat yufkayı tepsiye serin. Baklava kremasını sürün ve isteğe göre fıstık içi ya da ceviz serpin üstüne yeniden 20 katı aralara yağ sürerek serin. İstediğiniz şekilde kesin ve önceden erittiğiniz tereyağı ve sıvı yağ karışımını dökün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Şerbet için suyu ve şekeri bir tencereye koyun ve şekerler eriyene kadar kaynatın. Kaynayınca içine 1 dilim limon atın. Koyulaşınca ocaktan alın. Baklavayı fırından çıkarıp biraz soğuyunca üzerine hazırladığınız ılık şerbeti dökün.

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