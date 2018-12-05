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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
05.12.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Hatay Gastronomi Günleri İstanbul'da başlıyor

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Hatay Gastronomi Günleri İstanbul'da başlıyor

Hatay’ın ödüllü mutfağının ve yöresel ürünlerinin sergileneceği “Hatay Gastronomi Günleri” başlıyor. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) tarafından 6-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, bölgenin birbirinden lezzetli ürünleri ve kendine özgü kültürü İstanbullularla buluşacak.

Beylikdüzü, dünyanın önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Hatay’ın ödüllü mutfağının ve yöresel ürünlerinin sergileneceği “Hatay Gastronomi Günleri”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle HATİAB-Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği tarafından düzenlenecek etkinlikte, bölgenin birbirinden lezzetli ürünleri ve kendine özgü kültürü İstanbul halkıyla buluşacak.

UNESCO tarafından 26. Gastronomi Şehri ilan edilen Hatay’ın, kültürel zenginliklerinin sergileneceği lezzet şöleni, 6 Aralık tarihinde Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı Etkinlik Alanı’nda başlayacak. 16 Aralık tarihine kadar sürecek etkinlikte; Künefe’den Tepsi Kebabı’na, Kağıt Kebabı’ndan Kabak Tatlısı’na kadar birbirinden lezzetli ürünlerle Hatay’ın gastronomi farkındalığı tüm İstanbullulara yansıtılacak. Barış, hoşgörü ve medeniyetler şehri Hatay lezzetlerini vatandaşlar 09:00-23:00 saatleri arasında tanıma ve tatma imkanı bulacak.

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