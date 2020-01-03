Kış ayları ve mevsim geçişleri zayıflayan bağışıklık sistemlerimizin hastalıklara kapı açtığı dönemler. Böyle zamanlarda modern tıbbın kurucusu Hipokrat’a atfedilen “Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun” sözü aklımıza geliyor. Şifasına sığındığımız en önemli yemekler de çorbalar elbette. Sizin için tavuk suyuyla, zerdeçalıyla tam bir sağlık deposu olan bir hasta çorbası tarifi hazırladık. Sıcacık içince hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek bu çorbayı kesinlikle kaçırmayın. Afiyet olsun…
Tavuğu 1,5 litre suyun içinde haşlayın.
Tavuk haşlanınca suyunu süzüp, etini bir çatal yardımıyla didikleyin.
Zeytinyağını tencerede kızdırıp unu bu yağda kavurun.
Kokusu çıkana kadar kavurduğunuz una tavuk suyunu karıştıra karıştıra ilave edin.
Tel şehriyeyi de ekleyip yumuşayana kadar çorbanızı pişirin.
Bu esnada limon suyunu ve yumurta sarısını çırpın ve bir terbiye hazırlayın.
Tenceredeki kaynayan tavuk suyuyla ılıştırdığınız terbiyeyi çorbaya ekleyin.
Didiklediğiniz tavuk göğsünü, tuzu ve zerdeçalı da ekleyin.
Karıştırarak bir taşım daha kaynattığınız çorbanızı, şehriyeleri yumuşadığında servis edebilirsiniz.
Dilerseniz servis aşamasına üzerine kıyılmış dereotu, maydanoz serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun…