Kış ayları ve mevsim geçişleri zayıflayan bağışıklık sistemlerimizin hastalıklara kapı açtığı dönemler. Böyle zamanlarda modern tıbbın kurucusu Hipokrat’a atfedilen “Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun” sözü aklımıza geliyor. Şifasına sığındığımız en önemli yemekler de çorbalar elbette. Sizin için tavuk suyuyla, zerdeçalıyla tam bir sağlık deposu olan bir hasta çorbası tarifi hazırladık. Sıcacık içince hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek bu çorbayı kesinlikle kaçırmayın. Afiyet olsun…