MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Haşlama tarifi
KOLAY

Haşlama tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haşlama tarifi

Soğuk kış günlerinde hem bol vitaminli hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız, haşlama tam da size göre! Mutfağımızın geleneksel tencere yemeklerinden biri olan et haşlama, sebzelerin et suyunda pişmesiyle karşı konulmaz bir tada dönüşüyor. Dilerseniz limon suyu da ekleyerek hafif mayhoş bir tat yakalayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 750 gram dana veya kuzu eti
  • 4 adet patates
  • 2-3 adet havuç
  • 3 adet soğan
  • 6 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Eti iri olacak şekilde doğrayın.

Tencereye alarak üzerine su ekleyin ve orta ateşte pişirin.

Patatesi, havuç ve soğanın kabuklarını soyduktan sonra iri küpler halinde doğrayın.

Et yumuşayınca sebzeleri ve baharatları ekleyin.

Dilerseniz 1 adet limonun suyunu da ilave edebilirsiniz.

Sebzeler pişince ocaktan alın.

Üzerine karabiber serperek servis edin.

 Afiyet olsun...

Et Suyu Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
daha fazla video için

 

Fotoğraf: Alamy
haşlama tarifi haşlama nasıl yapılır et haşlama nasıl yapılır
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Kavurma tarifi

Tas kebabı tarifi

Yahni tarifi

Keşkek tarifi