Haşlama tarifi

Soğuk kış günlerinde hem bol vitaminli hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız, haşlama tam da size göre! Mutfağımızın geleneksel tencere yemeklerinden biri olan et haşlama, sebzelerin et suyunda pişmesiyle karşı konulmaz bir tada dönüşüyor. Dilerseniz limon suyu da ekleyerek hafif mayhoş bir tat yakalayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Eti iri olacak şekilde doğrayın.
Tencereye alarak üzerine su ekleyin ve orta ateşte pişirin.
Patatesi, havuç ve soğanın kabuklarını soyduktan sonra iri küpler halinde doğrayın.
Et yumuşayınca sebzeleri ve baharatları ekleyin.
Dilerseniz 1 adet limonun suyunu da ilave edebilirsiniz.
Sebzeler pişince ocaktan alın.
Üzerine karabiber serperek servis edin.
Afiyet olsun...