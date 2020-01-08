Haşlama tarifi

Soğuk kış günlerinde hem bol vitaminli hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız, haşlama tam da size göre! Mutfağımızın geleneksel tencere yemeklerinden biri olan et haşlama, sebzelerin et suyunda pişmesiyle karşı konulmaz bir tada dönüşüyor. Dilerseniz limon suyu da ekleyerek hafif mayhoş bir tat yakalayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...