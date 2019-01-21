Haşıl nasıl yapılır? İki farklı haşıl tarifi
Haşıl Anadolu’nun çeşitli yörelerinde buğday ya da bulgurla yapılan yöresel bir yemek. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağı dökülerek yenen haşılın yapılışı oldukça kolay lezzeti ise benzersiz. Aşağıda sizin için biri Kars’tan biri Sivas’tan olmak üzere iki farklı haşıl tarifi derledik. Hangisini isterseniz onu deneyin ancak mutlaka deneyin çünkü bayılacaksınız.
Kars yöresinden haşıl tarifi:
2 su bardağı buğday
2 yemek kaşığı un
Yarım tatlı kaşığı tuz
Yoğurt
Sarımsak
3 yemek kaşığı tereyağı
Buğdayları tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin. Kısık ateşte buğdayların suyu bir miktar çekmesini sağlayın. Sulu buğdayın üzerine unu da ilave edip kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Ateşten aldığınız tencerenin kapağını kapatıp buğdayları 5 dakika demlenmeye bırakın.
Sarımsakları dövüp yoğurtla karıştırın. Tereyağını küçük bir tavada eritin.
Dinlenen haşılı tabaklara bölüştürüp erittiğiniz tereyağını üzerine sürün. Yağın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Son olarak tabağın ortasını havuz gibi açıp buraya da erimiş tereyağı dökün. Yemeğiniz hazır.
Sivas yöresinden haşıl tarifi:
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 su bardağı süzme yoğurt
2 su bardağı su
Tuz
100 gram tereyağı
Süzme yoğurdu suyla karıştırıp çırpma teliyle güzelce çırparak açın. Yoğurdunuzu tencereye aktarıp ocağa alın ve altını açın. İçine bulguru ve tuzu da ilave edip kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Kaynadıktan sonra ara ara karıştırarak suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Suyunu çeken bulgurları ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin.
Tereyağını küçük bir tavada eritin. Dinlenen bulgurları tabaklara bölüştürüp ortasını havuz gibi açın. Erimiş tereyağını bu havuzlara dökün. Yemeğiniz hazır.
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