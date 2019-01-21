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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.01.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Haşıl nasıl yapılır? İki farklı haşıl tarifi

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Haşıl nasıl yapılır? İki farklı haşıl tarifi

Haşıl Anadolu’nun çeşitli yörelerinde buğday ya da bulgurla yapılan yöresel bir yemek. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağı dökülerek yenen haşılın yapılışı oldukça kolay lezzeti ise benzersiz. Aşağıda sizin için biri Kars’tan biri Sivas’tan olmak üzere iki farklı haşıl tarifi derledik. Hangisini isterseniz onu deneyin ancak mutlaka deneyin çünkü bayılacaksınız.

Kars yöresinden haşıl tarifi:

2 su bardağı buğday
2 yemek kaşığı un
Yarım tatlı kaşığı tuz
Yoğurt
Sarımsak
3 yemek kaşığı tereyağı

Buğdayları tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin. Kısık ateşte buğdayların suyu bir miktar çekmesini sağlayın. Sulu buğdayın üzerine unu da ilave edip kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Ateşten aldığınız tencerenin kapağını kapatıp buğdayları 5 dakika demlenmeye bırakın.

Sarımsakları dövüp yoğurtla karıştırın. Tereyağını küçük bir tavada eritin.

Dinlenen haşılı tabaklara bölüştürüp erittiğiniz tereyağını üzerine sürün. Yağın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Son olarak tabağın ortasını havuz gibi açıp buraya da erimiş tereyağı dökün. Yemeğiniz hazır.

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Sivas yöresinden haşıl tarifi:

1 su bardağı pilavlık bulgur
1 su bardağı süzme yoğurt
2 su bardağı su
Tuz
100 gram tereyağı

Süzme yoğurdu suyla karıştırıp çırpma teliyle güzelce çırparak açın. Yoğurdunuzu tencereye aktarıp ocağa alın ve altını açın. İçine bulguru ve tuzu da ilave edip kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra ara ara karıştırarak suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Suyunu çeken bulgurları ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin.

Tereyağını küçük bir tavada eritin. Dinlenen bulgurları tabaklara bölüştürüp ortasını havuz gibi açın. Erimiş tereyağını bu havuzlara dökün. Yemeğiniz hazır.

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