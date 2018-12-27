Haside tatlısı nasıl yapılır?
Çok fazla kişi tarafından bilinmeyen haside tatlısı, Yozgat’a ait geleneksel bir tatlıdır. Un, su ve pekmez karıştırılarak yapılan haside tatlısı, çeşitli kuruyemişlerle sunuma hazırlanabilir. İşte, adım adım haside tatlısı tarifi…
Malzemeler:
4 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı un
1 su bardağı dut pekmezi
1 su bardağı sıcak su
Üzeri için:
Ceviz, fındık, badem
HASİDE TATLISI NASIL YAPILIR?
4 yemek kaşığı tereyağını derin bir tencerede erittikten sonra içerisine 5 yemek kaşığı unu ekleyin ve orta ateşte kokusu çıkana kadar kavurun. 1 su bardağı dut pekmezini ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyerek bir mikser yardımıyla karıştırın. Koyu bir muhallebi kıvamı alan tatlıyı, kaselere eşit miktarda bölüştürün ve bir süre oda sıcaklığında ılıttığınız haside tatlısını soğuması için buzdolabına kaldırarak 2- 3 saat kadar bekletin. Sunum aşamasında badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler ile süsleyin.
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