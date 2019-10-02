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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
02.10.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Adım adım haşhaşlı revani tarifi

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Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Adım adım haşhaşlı revani tarifi

Kullanımı eski uygarlıklara dayanan haşhaşın en çok yakıştığı tatlılardan biri de revani. İrmikle haşhaşın efsane uyumunu gözler önüne seren bu tarifle, ister evinize gelen misafirleri isterseniz de yorgun bir günün sonunda kendinizi şımartabilirsiniz. Peki, haşhaşlı revani nasıl yapılır? Adım adım haşhaşlı revani tarifi...

Revaniye yeni bir boyut kazandırmak isteyenler için hem pratik hem de lezzetli bir önerimiz var. Haşhaşlı revani, beş çayı veya davet sofralarında misafirlerine farklı ve havalı tatlılar sunmak isteyenlerin yeni gözdesi olacak. İrmikli hamura haşhaş katarak hazırlanan revaninin yapılışı aşamalarını derledik...

Haşhaşlı Revani için Malzemeler:

2 su bardağı irmik
1 su bardağı haşhaş
200 gr kaymak
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvıyağ
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı un

Şerbeti için:

3 ½ bardak su
2 ½ su bardağı toz şeker
1 dilim limon

Haşhaşlı Revani Nasıl Yapılır?

Şerbeti için tencereye 2 buçuk su bardağı toz şeker ve 3 buçuk bardak su konur. Kaynamaya yakın kabuğu ile birlikte 1 dilim limon eklenir ve bir iki taşım daha kaynatılıp soğutulur.Derince bir kaba şeker, sıvıyağ, süt konur ve köpürene kadar karıştırlır. Yumurta, irmik, kabartma tozu, haşhaş ve un eklenerek karıştırmaya devam edilir. Isıya dayanıklı bir fırın tepsisi yağlanır ve tatlı karışımı içine dökülür. Yaklaşık 25 dakika; üzeri kızarmaya başlayınca alüminyum folyo ile kaplanarak pişirilir.Fırından çıkan revaniye soğuk şerbeti dökülür. Üzeri kaymak ile kaplanır. Arzuya göre Antep fıstığı ile süslenir.

 

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