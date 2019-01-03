Elazığ yöresinin en sevilen yemeklerinden hanım köftesinin tarifini mi aramıştınız? O zaman çok doğru bir yere geldiniz çünkü aşağıda enfes bir hanım köftesi tarifi bulacaksınız. Bulgur ile kıymanın bir araya geldiği bu nefis köfteye domatesli ve salçalı sosu da tat katıyor. İşte Elazığ yöresinden hanım köftesi tarifi…
Bulguru su ile hafifçe ıslatın ve üstünü kapatarak bir kenara alın.
Soğanı küp küp doğrayın. Kıyma, tuz ve baharatlarla karıştırıp biraz yoğurun. Islattığınız bulguru da içine ekleyip yoğurmaya devam edin. 20 dakika yoğurduktan sonra harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde yuvarlayıp üç parmağınızla üzerine bastırın.
Sıvı yağı tavaya alıp iyice kızdırın. Köftelerin her iki tarafını da yağda kızartın.
Domatesleri soyup doğrayın ve az yağda pişirin. Biberleri de ikiye bölüp çekirdeklerini çıkararak, köfteleri kızarttığınız yağda kızartın.
Köfteleri bir tencereye alın. Üzerine pişirdiğiniz domatesleri ve kızarttığınız biberleri ekleyin. 1 tatlı kaşığı salçayı 1 çay bardağı suda eritip köftelerin üzerine gezdirin. Yemeğinizi 20 dakika daha pişirin. Hanım köftesi hazır!