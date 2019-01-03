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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Hanım köftesi tarifi
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Hanım köftesi tarifi

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Hanım köftesi tarifi

Elazığ yöresinin en sevilen yemeklerinden hanım köftesinin tarifini mi aramıştınız? O zaman çok doğru bir yere geldiniz çünkü aşağıda enfes bir hanım köftesi tarifi bulacaksınız. Bulgur ile kıymanın bir araya geldiği bu nefis köfteye domatesli ve salçalı sosu da tat katıyor. İşte Elazığ yöresinden hanım köftesi tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram köftelik kıyma
  • 1 tane orta boy kuru soğan
  • 2 su bardağı köftelik ince bulgur
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber
  • Karabiber
  • 5-6 adet yeşil biber
  • 4-5 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı su
  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Bulguru su ile hafifçe ıslatın ve üstünü kapatarak bir kenara alın.

Soğanı küp küp doğrayın. Kıyma, tuz ve baharatlarla karıştırıp biraz yoğurun. Islattığınız bulguru da içine ekleyip yoğurmaya devam edin. 20 dakika yoğurduktan sonra harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde yuvarlayıp üç parmağınızla üzerine bastırın.

Sıvı yağı tavaya alıp iyice kızdırın. Köftelerin her iki tarafını da yağda kızartın.

Domatesleri soyup doğrayın ve az yağda pişirin. Biberleri de ikiye bölüp çekirdeklerini çıkararak, köfteleri kızarttığınız yağda kızartın.

Köfteleri bir tencereye alın. Üzerine pişirdiğiniz domatesleri ve kızarttığınız biberleri ekleyin. 1 tatlı kaşığı salçayı 1 çay bardağı suda eritip köftelerin üzerine gezdirin. Yemeğinizi 20 dakika daha pişirin. Hanım köftesi hazır!

 

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