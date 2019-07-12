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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Ingimage
12.07.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Hangi soğan hangi yemekte kullanılmalı? İşte cevabı…

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Hangi soğan hangi yemekte kullanılmalı? İşte cevabı…

Soğan mutfağımızda olmazsa olmaz malzemelerden. Özellikle tencere yemekleri söz konusu olduğunda soğansız yemek pişirmek söz konusu bile değil. Ancak tariflerde genellikle soğanın hangi türünü kullanmamız gerektiğinden bahsedilmiyor. Halbuki tezgahlarda çeşit çeşit soğan var ve bu soğanların hem lezzetleri hem de sertlikleri birbirinden oldukça farklı. Sizin için hangi soğanın hangi tarife uygun olduğunu araştırdık. İddia ediyoruz, bu ipuçlarıyla yemekleriniz daha lezzetli olacak…

En yaygın olarak kullanılan soğan türü kabuğu sarıya çalan kuru soğanlar. Bu soğanlar fırında pişen et yemeklerinden tencerede pişen çorbalara kadar çok sayıda tarifte kullanılmaya uygun. İçi beyaz ve bol etli olan bu soğanların kokusu yoğun ve içinde bol miktarda da şeker bulunuyor. Pişirildiğinde kokusunu kaybediyor, tatlı bir lezzete kavuşuyor ve rengi açık kahverengiye dönüyor.

Karamelize soğanlı patates çorbası tarifi
Karamelize soğanlı patates çorbası tarifi

Tatlı soğanların görüntüsü yukarıda bahsettiğimiz kuru soğanlardan çok farklı değil ancak biraz daha basık ve yuvarlak olduklarını söyleyebiliriz. Soğan halkası, soğan çorbası ya da fırında soğan graten gibi daha özel lezzetler için çok uygun olan bu soğanların katmanları sarı soğanlara göre daha kalın olduğundan halka halka dilimlenmeleri daha kolay. Şeker oranı çok yüksek olan bu soğanların kokusu ise daha hafif.

Soğan halkası tarifi
Soğan halkası tarifi

Beyaz soğanlar marketlerde daha az karşımıza çıkıyorlar. Diğer soğanlara göre daha büyük oldukları gibi kabukları da çok daha ince ve kağıt gibi oluyor. Keskin bir tatları, yoğun kokuları olan bu soğanların şeker miktarı oldukça düşük. Yapılarında çok fazla su olduğu için doğransalar bile gevrekliklerini koruyorlar. İçinde soğanın ölmeden kalmasını istediğiniz sote, fajita gibi yemeklerde beyaz soğanları kullanabilirsiniz.

Karamelize soğanlı hamburger tarifi
Karamelize soğanlı hamburger tarifi

Hangi soğan hangi yemekte kullanılmalı İşte cevabı…

Mor soğanlar salatalar için çok uygun çünkü çiğ olarak tüketilmesi en kolay soğanlar bunlar. Turşusu yapılan, ızgarada pişirilen ya da burger ve sandviçlere eklenen mor soğanların kokusu az, lezzeti ise kuvvetli. Yani hem doğrarken gözlerinizi daha az yakıyor hem de yedikten sonra soğan kokusu problemi yaşatmıyor.

Kıymalı soğan dolması tarifi
Kıymalı soğan dolması tarifi

Arpacık soğanlar ise teknik olarak soğan olmasalar da soğan gibi tüketiliyor. Lezzeti mor soğan gibi hem tatlı hem de yoğun olan arpacık soğanlar genelde vinegret gibi sosların yapımında kullanılıyor. Daha küçük oldukları için omlet, kiş gibi tariflere de yakışan arpacık soğanları ince ince kıyıp sebze yemeklerinin üzerine de serpebilirsiniz.

Arpacık soğanlı köfte tarifi
Arpacık soğanlı köfte tarifi

Ekmek Çanağında Soğan Çorbası | Mucize Lezzetler
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