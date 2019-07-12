Hangi soğan hangi yemekte kullanılmalı? İşte cevabı…

En yaygın olarak kullanılan soğan türü kabuğu sarıya çalan kuru soğanlar. Bu soğanlar fırında pişen et yemeklerinden tencerede pişen çorbalara kadar çok sayıda tarifte kullanılmaya uygun. İçi beyaz ve bol etli olan bu soğanların kokusu yoğun ve içinde bol miktarda da şeker bulunuyor. Pişirildiğinde kokusunu kaybediyor, tatlı bir lezzete kavuşuyor ve rengi açık kahverengiye dönüyor.

Tatlı soğanların görüntüsü yukarıda bahsettiğimiz kuru soğanlardan çok farklı değil ancak biraz daha basık ve yuvarlak olduklarını söyleyebiliriz. Soğan halkası, soğan çorbası ya da fırında soğan graten gibi daha özel lezzetler için çok uygun olan bu soğanların katmanları sarı soğanlara göre daha kalın olduğundan halka halka dilimlenmeleri daha kolay. Şeker oranı çok yüksek olan bu soğanların kokusu ise daha hafif.

Beyaz soğanlar marketlerde daha az karşımıza çıkıyorlar. Diğer soğanlara göre daha büyük oldukları gibi kabukları da çok daha ince ve kağıt gibi oluyor. Keskin bir tatları, yoğun kokuları olan bu soğanların şeker miktarı oldukça düşük. Yapılarında çok fazla su olduğu için doğransalar bile gevrekliklerini koruyorlar. İçinde soğanın ölmeden kalmasını istediğiniz sote, fajita gibi yemeklerde beyaz soğanları kullanabilirsiniz.

Mor soğanlar salatalar için çok uygun çünkü çiğ olarak tüketilmesi en kolay soğanlar bunlar. Turşusu yapılan, ızgarada pişirilen ya da burger ve sandviçlere eklenen mor soğanların kokusu az, lezzeti ise kuvvetli. Yani hem doğrarken gözlerinizi daha az yakıyor hem de yedikten sonra soğan kokusu problemi yaşatmıyor.

Arpacık soğanlar ise teknik olarak soğan olmasalar da soğan gibi tüketiliyor. Lezzeti mor soğan gibi hem tatlı hem de yoğun olan arpacık soğanlar genelde vinegret gibi sosların yapımında kullanılıyor. Daha küçük oldukları için omlet, kiş gibi tariflere de yakışan arpacık soğanları ince ince kıyıp sebze yemeklerinin üzerine de serpebilirsiniz.