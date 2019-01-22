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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
22.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Hangi balık nasıl pişirilir?

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Hangi balık nasıl pişirilir?

Balık hem çok sağlıklı bir protein kaynağı olması hem de lezzetiyle sofralarımızın olmazsa olmazlarından. Özellikle kış aylarında bollaşan ve ucuzlayan derya kuzuları, balık sevenlerin rüyalarına geliyor. Balığın lezzeti ve besleyiciliği açısından tazeliği kadar hangi teknikle pişirildiğinin de önemi var çünkü her balık her şekilde pişmez. Bunları bilmeden balık pişirmeye kalkıştığınızda, yanlış teknik uygularsanız tatsız tuzsuz ve sağlıksız bir balık yemeği elde edebilirsiniz. Peki hangi balık nasıl pişirilmeli? İşte denizlerimizde ve balıkçı tezgahlarında en sık karşılaştığımız türler için pişirme önerileri…

Balık için birkaç temel pişirme tekniği bulunur. Bunlar herkesin bildiği kızartma, fırında ya da ızgarada pişirme ve buğulamadır. Bu üçünün yanı sıra balığı soteleyebilir ya da poşe tekniğiyle suda haşlayabilirsiniz. Teknik seçiminde balığın büyüklüğü, etinin yağ miktarı vb. önemli rol oynar. Ne olursa olsun balığın pişirirken proteinini kaybetmemesi ve kalorisinin çok fazla artmaması esastır.

Kızartarak pişirmek için yağsız balıkları tercih etmelisiniz. Kızartma küçük balıklara da büyük balıklara da uygundur. Ancak büyük balıkları kızartmadan önce dilimlemek gerekir. Kızartılacak balığı una bulamak hem lezzetini artırır hem de yapışmasını önleyerek işinizi kolaylaştırır. Yağın sıcak, ocağın ateşinin yüksek olması da önemlidir.

Fırında pişirme en kolay ve yaygın yöntemlerdendir. Zeytinyağı, limon ve baharatlarla marine ettiğiniz balığı fırında 200 derecede kolayca pişirebilirsiniz. Palamut, torik ve kolyoz gibi balıklar fırına çok uygundur.

Uzmanından balık pişirmenin püf noktaları
Uzmanından balık pişirmenin püf noktaları

Izgarada pişirilecek balığın iri ve yağlı olması tercih edilir. Balığınızı pişirmek için elektrikli ızgara değil de mangal kullanıyorsanız ateşin çok harlı olmamasına ve balıklarla ateşin arasında biraz mesafe olmasına dikkat edin.

Peki hangi balık nasıl pişirilir? İşte birkaç yaygın balık türü ve uygun pişirme teknikleri:

Barbun: Tavada pişirmeye çok uygundur. Izgarada ve kağıtta da pişirilebilir.

Çipura: Izgarada ve fırında. Buğulamasını ve çorbasını da yapabilirsiniz.

Dil: Tavada. Şiş ve fileto olarak da pişirilebilir.

Hamsi: Tavada, fırında ve ızgarada. Buğulaması ve yahnisi de çok lezzetli olur.

Artık zamanı geldi: Aylara göre balık yeme rehberi
Artık zamanı geldi: Aylara göre balık yeme rehberi

İskorpit: Buğulama. Çorbası da güzeldir.

İstavrit: Tavada ve fırında.

İzmarit: Izgarada ve tavada.

Kalkan: Buğulama veya kağıtta. Tavada da pişirebilirsiniz.

Karagöz: Fırında ve buğulama olarak pişirilen karagözün çorbası da güzel olur.

Kefal: Buğulama.

Kılıç: Izgarada ve kağıtta.

Kırlangıç: Buğulama.

Balık pişirirken nelere dikkat edilmeli
Balık pişirirken nelere dikkat edilmeli?

Levrek: Izgarada ya da fırında pişirilebilir. Buğulaması da güzel olur.

Lüfer: Mevsiminde ızgarası makbuldür. Pilaki ya da buğulama da yapılabilir.

Mezgit: Tavada ve ızgarada.

Palamut: Izgarada ve fırında nefis olur.

Sardalye: Asma yaprağına sarılarak ızgarada ve fırında pişirilebilir. Buğulaması ve pilakisi de yapılabilir.

Tekir: Tavada ve kağıtta çok güzel olur.

Uskumru: Izgarası ve dolması meşhurdur. Tuzlaması da çok lezzetlidir.

BALIK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU

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