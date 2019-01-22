Balık için birkaç temel pişirme tekniği bulunur. Bunlar herkesin bildiği kızartma, fırında ya da ızgarada pişirme ve buğulamadır. Bu üçünün yanı sıra balığı soteleyebilir ya da poşe tekniğiyle suda haşlayabilirsiniz. Teknik seçiminde balığın büyüklüğü, etinin yağ miktarı vb. önemli rol oynar. Ne olursa olsun balığın pişirirken proteinini kaybetmemesi ve kalorisinin çok fazla artmaması esastır.

Kızartarak pişirmek için yağsız balıkları tercih etmelisiniz. Kızartma küçük balıklara da büyük balıklara da uygundur. Ancak büyük balıkları kızartmadan önce dilimlemek gerekir. Kızartılacak balığı una bulamak hem lezzetini artırır hem de yapışmasını önleyerek işinizi kolaylaştırır. Yağın sıcak, ocağın ateşinin yüksek olması da önemlidir.

Fırında pişirme en kolay ve yaygın yöntemlerdendir. Zeytinyağı, limon ve baharatlarla marine ettiğiniz balığı fırında 200 derecede kolayca pişirebilirsiniz. Palamut, torik ve kolyoz gibi balıklar fırına çok uygundur.

Izgarada pişirilecek balığın iri ve yağlı olması tercih edilir. Balığınızı pişirmek için elektrikli ızgara değil de mangal kullanıyorsanız ateşin çok harlı olmamasına ve balıklarla ateşin arasında biraz mesafe olmasına dikkat edin.

Peki hangi balık nasıl pişirilir? İşte birkaç yaygın balık türü ve uygun pişirme teknikleri:

Barbun: Tavada pişirmeye çok uygundur. Izgarada ve kağıtta da pişirilebilir.

Çipura: Izgarada ve fırında. Buğulamasını ve çorbasını da yapabilirsiniz.

Dil: Tavada. Şiş ve fileto olarak da pişirilebilir.

Hamsi: Tavada, fırında ve ızgarada. Buğulaması ve yahnisi de çok lezzetli olur.

İskorpit: Buğulama. Çorbası da güzeldir.

İstavrit: Tavada ve fırında.

İzmarit: Izgarada ve tavada.

Kalkan: Buğulama veya kağıtta. Tavada da pişirebilirsiniz.

Karagöz: Fırında ve buğulama olarak pişirilen karagözün çorbası da güzel olur.

Kefal: Buğulama.

Kılıç: Izgarada ve kağıtta.

Kırlangıç: Buğulama.

Levrek: Izgarada ya da fırında pişirilebilir. Buğulaması da güzel olur.

Lüfer: Mevsiminde ızgarası makbuldür. Pilaki ya da buğulama da yapılabilir.

Mezgit: Tavada ve ızgarada.

Palamut: Izgarada ve fırında nefis olur.

Sardalye: Asma yaprağına sarılarak ızgarada ve fırında pişirilebilir. Buğulaması ve pilakisi de yapılabilir.

Tekir: Tavada ve kağıtta çok güzel olur.

Uskumru: Izgarası ve dolması meşhurdur. Tuzlaması da çok lezzetlidir.

BALIK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU