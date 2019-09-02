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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
02.09.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Hangi ay hangi balık yenmeli? İşte tüm merak ettikleriniz

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Hangi ay hangi balık yenmeli? İşte tüm merak ettikleriniz

Balık sevenlerin aylardır beklediği gün geldi çattı. 1 Eylül’den itibaren denizlerimizdeki avlanma yasağı sona erdi, pırıl pırıl derya kuzuları tezgahları şenlendirmeye başladı. Peki hangi ay hangi balık yenmeli? İşte eylülden ağustosa çok kapsamlı bir liste…

Öncelikle eylül ayına ve sonbaharın geneline bir göz atalım. Eylülde hava henüz yeterince soğumadığı ve taze balıklar uzun süredir avlanamadığı için yağlı ve ağır balıkları tüketmekten kaçınmalısınız. Kılıç, palamut, istavrit, kırlangıç ve sardalyenin lezzetine güvenebilirsiniz. Büyük balık sevenlerin gözdesi lüfer de eylülde bolca çıkar.

Ekim geldiğinde denizlerde hareketlilik artar, balık sürülerinin göçleri başlar. Bu neredeyse her balık türünün bollaşması anlamına gelir. Palamut, barbun, tekir, levrek, sardunya hem fiyatıyla hem de lezzetiyle sizi mutlu eder. Ekimin yıldızları ise uskumru, istavrit ve kılıçtır.

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Havaların kışa döndüğü kasım ayı ise yağlı balıklar için doğru zamandır. Özellikle hamsi, istavrit gibi küçük balıklar yenebilir kıvama gelir, fiyatları oldukça ucuzlar. Uskumru da hamsi ve istavrit gibidir. Daha büyük balıkları sevenler ise torik tercih edebilir. Palamut da henüz yenebilir haldedir. Kasımda pisi de nefis olur.

Aralık da yağlı balıkların zamanıdır. Uskumru, lüfer, palamut, torik aralık ayında büyük bir zevkle tüketebileceğiniz balıklardır. Tekirin bolluğu ve hamsinin lezzeti de balık sevmeyenleri bile aralıkta balık pazarlarını dolaşmaya teşvik edebilecek düzeydedir.

Ocakta en çok çıkan balıklardan biri uskumrudur. Lüfer, palamut ve istavrit de aynı lezzetle tüketilebilir. Yağlanmış kefal ve hamsi de sofraları süsler. Tekir, kırlangıç iyice bollaşır, çinakop ve kofana da tezgahları parlatır.

Hangi ay hangi balık yenmeli İşte tüm merak ettikleriniz

Şubatın balığı pahalı sofraların balığı kalkandır. Lüfer, palamut ve uskumrunun son zamanlarıdır, tekirin bolluğu devam eder. Ocakta çıkmaya başlayan midyeler şubatta iyice bollaşır ve lezzetlenir. Deniz mahsulü sevenler için balığın yanında midye çeşitlerini de tüketmenin zamanı şubattır.

Martta kalkan mevsimi devam ederken, kefal ve levreğin de lezzeti zirveye çıkar. Uskumru ise en sevilen balık mezelerinden çiroz yapımına uygun hale gelir.

Levrek nisanda da çok lezzetli olur ve iyice bollaşır. Mercan, kılıç ve kırlangıç da boldur ve zevkle tüketilebilir.

Mayısta barbun, tekir, dil, levrek gibi balıklar bol ve lezzetli olur. Ayrıca ıstakoz, karides, yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri de mayıs ayında bollaşır. Balığın yanı sıra bu tür deniz ürünlerine de sofralarınızda yer verebilirsiniz.

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Yaz kış demeden nefis balık sofraları kuranlar için tarifler

Mayıs ayının ortasından itibaren av yasağı başlar. Üstelik balık nüfusu açısından haziran ayında denizlerimiz oldukça fakirleşir. Bu nedenle haziranda taze balık tüketimi pek söz konusu olmaz.

Temmuzda sardalye görünmeye başlar. Alternatif olarak tekir ve barbunya tüketilebilir. Istakoz, karides, yengecin bolluğu devam ettiğinden balık yerine bu deniz ürünleri tercih edilebilir.

Ağustosta ise palamutlar çıkmaya başlar ancak yemek için balıkların biraz daha büyümesini ve çoğalmasını beklemek doğru olur. Sardalye ve mercan ise ağustosta tüketilebilecek balıklardır.

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