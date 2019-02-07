Hamursuz patlıcan lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi
İtalyan kökenli lazanyaya yeni bir boyut kazandırmaya ne dersiniz? Görüntüsü itibariyle lazanyayı andıran ancak çok daha hafif olan hamursuz patlıcan lazanya tarifini derledik. İşte, hamursuz patlıcan lazanya tarifi ve yapım aşamaları
Geleneksel kazanya, peynir, domates sosu veya ragù ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir. Lazanya sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir.
HAMURSUZ PATLICAN LAZANYA
4-5 kemer patlıcan
3-4 haşlanmış tavuk göğsü
4 domates
4 sivri biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 avuç rende taze kaşar peyniri
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
Beşamel Sos İçin Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2,5 bardak süt
1 çay kaşığı Muskat rendesi
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak İçin Malzemeler
Zeytinyağı
Yapılışı
Patlıcanları ince uzun dilimler halinde kesin. Kararmamaları için tuzlu suda bekletin. Teflon tavaya az zeytinyağı koyarak kızdırın. Patlıcanları iyice kurulayıp fazla karartmadan arkalı önlü pişirin. Havlu kağıt serili tabağa çıkarın.
Haşlanmış tavuk göğüslerini küçük kuşbaşı doğrayın. Domatesleri küp, biberleri ince kesin. Tencerenizde 2 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırın ve tavukları ekleyerek kavurun. Sonra biberleri ilave edin ve biraz daha kavurun. Domatesi ekleyip tuz, karabiberle baharatlandırın ve arada karıştırarak 10 dakika soteleyin. Kenara alın.
Ayrı bir sos tenceresinde beşamel sos için tereyağını eritin. Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Çırpıcı yardımıyla sütü azar azar dökerek devamlı karıştırın. Yoğunlaştıktan sonra muskat rendesi, tuz ve karabiberini koyun, bir karıştırıp ocaktan alın. Beşamelin birazını tavuklarla karıştırın.
Kare cam kabınıza bir sıra patlıcan dizin. Üstüne tavuk sotenin bir kısmını yayın. Sonra tekrar patlıcan dizip aynı işlemi malzeme bitene kadar tekrarlayın. En üste kalan beşamel sosu yayın. Rende kaşar peynirini üzerine serpin.
Önceden 190 derecede ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirin.
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