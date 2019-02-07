Hamursuz patlıcan lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriHamursuz patlıcan lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi
GeriMutfak Tüyoları Hamursuz patlıcan lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
07.02.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Hamursuz patlıcan lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamursuz patlıcan lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi

İtalyan kökenli lazanyaya yeni bir boyut kazandırmaya ne dersiniz? Görüntüsü itibariyle lazanyayı andıran ancak çok daha hafif olan hamursuz patlıcan lazanya tarifini derledik. İşte, hamursuz patlıcan lazanya tarifi ve yapım aşamaları

Geleneksel kazanya, peynir, domates sosu veya ragù ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir. Lazanya sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. 

HAMURSUZ PATLICAN LAZANYA

4-5 kemer patlıcan
3-4 haşlanmış tavuk göğsü
4 domates
4 sivri biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 avuç rende taze kaşar peyniri
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
Beşamel Sos İçin Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2,5 bardak süt
1 çay kaşığı Muskat rendesi
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak İçin Malzemeler
Zeytinyağı

Yapılışı

Patlıcanları ince uzun dilimler halinde kesin. Kararmamaları için tuzlu suda bekletin. Teflon tavaya az zeytinyağı koyarak kızdırın. Patlıcanları iyice kurulayıp fazla karartmadan arkalı önlü pişirin. Havlu kağıt serili tabağa çıkarın.

Haşlanmış tavuk göğüslerini küçük kuşbaşı doğrayın. Domatesleri küp, biberleri ince kesin. Tencerenizde 2 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırın ve tavukları ekleyerek kavurun. Sonra biberleri ilave edin ve biraz daha kavurun. Domatesi ekleyip tuz, karabiberle baharatlandırın ve arada karıştırarak 10 dakika soteleyin. Kenara alın.

Ayrı bir sos tenceresinde beşamel sos için tereyağını eritin. Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Çırpıcı yardımıyla sütü azar azar dökerek devamlı karıştırın. Yoğunlaştıktan sonra muskat rendesi, tuz ve karabiberini koyun, bir karıştırıp ocaktan alın. Beşamelin birazını tavuklarla karıştırın.

Kare cam kabınıza bir sıra patlıcan dizin. Üstüne tavuk sotenin bir kısmını yayın. Sonra tekrar patlıcan dizip aynı işlemi malzeme bitene kadar tekrarlayın. En üste kalan beşamel sosu yayın. Rende kaşar peynirini üzerine serpin.
Önceden 190 derecede ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirin.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Hamursuz patlıcan lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi

Kuymak nasıl yapılır? İşte kuymak malzemeleri ve tarifi

Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi ve püf noktaları

Ayva sirkesi nasıl yapılır? Ayva sirkesi tarifi