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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Hamur işi ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık tarifi

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Hamur işi ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık tarifi

Ağzı açık, Şanlı Urfa yöresine ait bir hamur işidir. İç harcı yöreden yöreye değişiklik gösterebilen ağzı açık, adını görüntüsünden alıyor. Orta kısmı arzu edilen şekilde açık bırakılan bu hamur işi, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilir. Peki, hamur işi ağzı açık nasıl yapılır? İşte, adım adım ağzı açık tarifi...

AĞZI AÇIK

Hamuru için:

4 su bardağı un
2 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 su bardağı su (oda sıcaklığında)

İç harcı için:

300 gr orta yağlı kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
1 diş sarımsak
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı pul biber
yarım çay kaşığı karabiber
yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR?

Ağzı Açık Tarifinin Püf Noktası

Unun belli bir kısmını yoğurma işlemi esnasında azar azar ekleyin.

Suyu kontrollü bir şekilde ilave edin.

Hazırladığınız hamur kolay açılabilmesi için kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır.

Kıyma harcının hamura tutunması için açtığınız hamurları parmak uçlarınızla hafifçe ıslatın.

Pişirme işlemine kıymalı taraftan başlayın.

Ağzı açık hamuru için; az miktarda unu bir kenara ayırın.

Kalan unu derin bir karıştırma kabına alın.

Yoğurt, zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

Suyunu azar azar ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın.

Kalan unu gerektiğinde azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan ve kolay açılabilmesi için yumuşak bir hamur hazırlayın.

Üzerini temiz bir mutfak örtüsüyle kapatıp oda sıcaklığında dinlendirin.

İç harcı için;

Kuru soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Orta yağlı kıyma, yumurta, un, pul biber, karabiber ve tuzla karıştırarak yoğurun.

Mutfak tezgahını hafifçe unlayın.

Dinlendirdiğiniz hamuru birkaç bezeye ayırıp merdane yardımıyla yufkadan daha kalın olacak şekilde açın.

12-15 cm. çapında bir kase ya da kalıp yardımıyla yuvarlak hamurlar çıkartın.

Hamur parçalarının üzerini hafifçe ıslatın.

Hazırladığınız kıyma harcından bir yemek kaşığı kadar alıp orta kısımlarına yayın.

Kenar kısımlarını kıvırarak iç harcın üzerine kapatın, açılmaması için parmak uçlarınızla sıkıp hafifçe bastırın.

Orta kısmının açıklığını arzu ettiğiniz kadar ayarlayın.

İlk olarak kıymalı tarafı kızgın yağa değecek şekilde tavaya aldığınız hamurları ters yüz ederek kızartmaya başlayın.

Kızaran hamurları kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp dinlendirdikten sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

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