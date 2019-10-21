Hamsi tava nasıl yapılır? Adım adım hamsi tava tarifi
Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte hamsi tava da sofralarda sık sık yer almaya başladı. İçerdiği Omega-3 ile kalp damar dostu olan hamsinin en sevilen hallerinden biri olan hamsi tava, her ne kadar Karadeniz’e özgü bir lezzet olarak görülse de Türkiye’nin dört bir yanında yapılıyor. Peki, hamsi tava nasıl yapılır? İşte, adım adım hamsi tava tarifi…
Balık severlerin en sevdiği lezzetlerden biri olan hamsi tavanın yapılış aşamasını derledik:
Malzemeler
• 1 kilogram hamsi
• 1-2 su bardağı mısır unu ya da un
• Tuz
• Sıvı yağ
Hamsi tava nasıl yapılır?
Hamsileri kafalarını kopararak, kılçıklarını çıkartmadan temizleyin. Bol su ile yıkayın ve kevgirde birkaç dakika süzülmeye bırakın. Tavada yağı iyice kızdırın. Hamsileri una bulayın ve hafifçe silkeleyip 2'li 3'lü gruplar halinde tavaya koyun. Bir tarafı kızarmış balıkları maşa ile ters çevirip öbür taraflarını da kızartın. Sıcak servis yapın. Kızartmadan önce unu ve tuzu karıştırmanız balığın lezzeti açısından daha iyi olur. Yağın kızgın olmasına dikkat edin ve yağı soğutmamak için hamsileri tavaya azar azar koyun.